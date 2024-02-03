افتتاح ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه بین المللیD-8 در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه بین المللی D-8 با حضور مسئولان از جمله محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم شریف همدان در مجلس شورای اسلامی، حسین رضوان، رئیس دانشگاه بوعلی سینا، و جمعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه بوعلی سینا جاری برگزار شد.

در این مراسم، عباس افخمی، رئیس دانشگاه بین المللی D-8، به سیستم توسعه دانشگاه به صورت شبکه‌ای و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های گسترده با ۵ دانشگاه از کشور ایران، ۶ دانشگاه از کشور مالزی، ۲ دانشگاه از کشور بنگلادش، ۵ دانشگاه از کشور پاکستان و ۲ دانشگاه از کشور اندونزی اشاره نمود. این اقدامات مؤثر به توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت نهادهای آموزشی در این کشورها منجر شده است.

زلفی گل در این مراسم با ابراز امتنان از تلاش‌ها و زحمات آقای دکتر عباس افخمی، بیان کرد که با وجود چالش‌ها و موانع مختلف، دانشگاه بین المللی D-8 با امضا تفاهم‌نامه‌ها و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، توانسته است ظرفیت بین‌المللی و دانشگاهی خود را به نحوی گسترده و پررنگ ارتقا دهد.

این تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های بین‌المللی نقش بسیار مهمی در توسعه دانشگاه و افزایش تعاملات علمی با سایر دانشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور ایفا نموده‌اند. با امضا تفاهم‌نامه‌های گوناگون بین المللی دانشگاه بین المللی D-8 فرصت‌های فراوانی در زمینه تبادل دانش، تحقیقات مشترک و توسعه فناوری به ارمغان آورده است. این تفاهم‌نامه‌ها به عنوان پلی برای گسترش همکاری‌های علمی، تبادل اساتید و دانشجویان و ارتقا استانداردهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه بین المللی D-8 عنوان می‌شوند.

همچنین، همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه در زمینه‌های مختلف از جمله پروژه بین المللی آب بین کشورهای D-8، فناوری اطلاعات، مهندسی و علوم انسانی به‌عنوان نمونه‌های برجسته از افزایش ارتباطات علمی و تبادل ایده‌ها با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهانی مطرح می‌شوند. این همکاری‌ها به توسعه‌ی دانشگاه بین المللی D-8 به عنوان یک مرکز علمی برجسته و شناخته‌شده اعتبار بیشتری خواهد داد.

این دستاورد نه‌تنها نشان از پیشرفت دانشگاه بین المللی D-8 است بلکه نمونه‌ای زنده از تعهد و همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه و پیشرفت علمی و فناورانه است.