ترکیه بامداد روز شنبه پس از استعفای ناگهانی حفیظه غایه ارکان در اواخر روز جمعه، فاتح کاراهان را به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.

در گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها ذکر شده است که ارکان به خانواده‌اش، به‌ویژه پدرش، اجازه داده تا در فرآیند تصمیم‌گیری بانک مرکزی مشارکت داشته باشند و هزینه‌های بیهوده از بودجه بانک تأمین شود.

کاراهان ۴۲ ساله از ۲۸ جولای معاون بانک بود. وی فارغ‌التحصیل رشته ریاضیات و مهندسی صنایع در دانشگاه بغازیچی ترکیه و دارای مدرک دکتری در اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیاست.

همچنین قبل از آن به‌عنوان اقتصاددان، سرپرست گروه مطالعات بازار کار و محصول و مشاور سیاست پولی با بانک فدرال رزرو نیویورک خدمت می‌کرد.

وی مدرس دانشگاه‌های کلمبیا و نیویورک همچنین اقتصاددان ارشد آمازون شد و به‌عنوان اقتصاددان اصلی شرکت منصوب شد.

حفیظه غایه ارکان از هشتم ژوئن ۲۰۲۳ این بانک را اداره می‌کرد.