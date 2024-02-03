اندیشه جوانان نخبه جهاد کشاورزی معطوف به نجات دشت قزوین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین عطایی در نشست هم اندیشی حوزه اجرایی و تحقیقاتی بخش کشاورزی با نهادهای دانشگاهی و علمی و ستاد نخبگان استان با محوریت پایدارسازی دشت قزوین که در مجموعه باغستان برگزار شد اظهار کرد: نجات دشت قزوین از مهمترین و بزرگترین طرح‌های بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود و همه پروژه‌ها بایستی حول محور این طرح مهم حرکت کند بنابراین بایستی ایده‌های جوانان نخبه و تحصیلکرده سازمان به این امر مهم باشد.

وی با بیان اینکه اندیشه جوانان و نخبگان بخش کشاورزی بایستی معطوف به نجات دشت قزوین باشد، افزود: برای اندیشه‌ورزی و همفکری در خصوص پایدارسازی دشت قزوین باید از ظرفیت جوانان و نخبگان حوزه‌های اجرایی و تحقیقاتی بخش کشاورزی استفاده شود تا چالش‌ها و تنش‌های دشت قزوین شناسایی و راه حل های مناسب برای پایدار سازی دشت قزوین اندیشیده شود.

عطایی یادآور شد: جهاد کشاورزی با گستردگی کار برای دستیابی به تولید اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار تلاش می‌کند و در این مسیر نیازمند بهره گیری از فکر، اندیشه و ایده‌های جوانان و نخبگان است.

وی تاکید کرد: با مشارکت جوانان تحصیلکرده و نخبه در بخش کشاورزی می‌توان در راستای ارتقای تولید و رسیدن به توسعه پایدار گام برداشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با هدف پویایی بیشتر بایستی از پتانسیل، ظرفیت و خلاقیت سرمایه انسانی جوانان در تصمیم گیری های سازمان استفاده کرد و فضای حضور مؤثر را برای آنان فراهم کرد.

عطایی با اشاره به اینکه بخش از بدنه این سازمان را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند افزود: شجاعت، ریسک پذیری بالا، توان و انرژی مضاعف از مهمترین ویژگی‌های قشر جوان است که بایستی تلاش شود و در یک فرآیند زمانی قابل قبول و ساختاری مناسب انتقال تدریجی امورات و قدرت به صورت منطقی به جوانان سازمان انجام گیرد.

گفتنی است؛ در این نشست کارشناسان جوان و تحصیلکرده سازمان جهاد کشاورزی استان نظرات، ایده‌ها و پیشنهادات خود را برای نجات دشت قزوین ارائه دادند.