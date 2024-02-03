حجت‌الاسلام سیدمحمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این انقلاب ارزشمند نقطه رهایی ملت ایران از یوغ استبداد داخلی و استعمار خارجی است و به یمن و برکت نظام اسلامی هر سال در دهه فرخنده فجر پروژه‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: پیرامون ویژه‌برنامه‌های این ایام فرخنده در استان کردستان بیش از ۴ هزار ویژه‌برنامه برگزار می‌شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان کردستان عنوان کرد: ۶۳۷ پروژه به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی در کردستان به بهره‌برداری می‌رسد.

حجت‌الاسلام سادات افزود: در طول ایام الله دهه فجر امسال در قالب ۲۴ کمیته تخصصی برنامه‌های متنوعی از قبیل افتتاح پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های تبیینی در سطح ادارات و مراکز آموزشی، تبلیغات محیطی، برگزاری جشن‌های مردمی و ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، اهدای ده‌ها هزار بسته کمک‌های مومنانه و کمک جهیزیه، اعطای وام محرومین از سوی ارگان‌های حمایتی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برپایی نمایشگاه دستاوردهای نظام مقدس اسلامی به ویژه در مرکز استان کردستان، برپایی میز خدمت از سوی مدیران دستگاه‌های دولتی، ورود کاروان قرآنی برنامه محفل به استان کردستان همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی، هم بخش دیگری از برنامه‌های شاخص ایام‌الله دهه فجر است.

برگزاری ویژه‌برنامه‌های جشن و شادی در مساجد شاخص استان

رئیس ستاد دهه فجر کردستان تصریح کرد: اکران فیلم‌های جشنواره فجر، تئاتر خیابانی، ویژه‌برنامه‌های جشن و شادی در مساجد شاخص استان خصوصاً در ایام بعثت پیامبر گرامی اسلام در شهرها و روستاها با مشارکت آحاد مردم و همایش علمای شیعه و سنی از دیگر برنامه‌های شاخص ایام‌الله دهه فجر در کردستان است.

حجت‌الاسلام سادات گفت: با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات و مسئله غزه برنامه‌های این دهه با دو پیوست فرهنگی و تبیینی پیرامون این دو موضوع مهم برگزار خواهد شد.

وی افزود: با انسجام و همکاری بین دستگاه‌های دولتی و کمیته‌های تخصصی ستاد دهه فجر همراه با حضور و مشارکت پرشور مردم در جشن‌های دهه فجر، به ویژه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، شاهد شکوه خاصی نسبت به سال‌های قبل خواهیم بود.

رئیس ستاد دهه فجر کردستان عنوان کرد: امسال به یمن حضور گسترده و مشارکت بالای مردم متفاوت‌تر از سال‌های گذشته پذیرای مراسمات خواهیم بود.

حجت‌الاسلام سادات بیان کرد: با مشارکت مردمی، نقشه‌های شوم دشمنان را در ایجاد روحیه یأس و ناامیدی در بین اقشار جامعه نقش بر آب خواهیم کرد.