طرح ساماندهی محور ورودی تخت جمشید آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی گفت: طرح ساماندهی محور ورودی تخت جمشید همراه با تأمین روشنایی این مسیر با اعتبار بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال با مشارکت و همکاری اداره کل راهداری استان فارس، سازمان برنامه و بودجه استانداری فارس، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، فرمانداری شهرستان مرودشت و پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از ۱۲ بهمن ماه در قالب یک طرح همکاری مشترک آغاز شده است.

وی، هدف از این طرح مشترک را آماده سازی محور ورودی تخت جمشید برای گردشگران در ایام نوروز ۱۴۰۳ دانست و گفت: در این طرح روکش آسفالت به طول ۳ کیلومتر به عرض ۳ متر در ۲ طرف محور ورودی تخت جمشید همراه با تأمین برق و روشنایی محور ورودی تخت جمشید انجام می‌شود.