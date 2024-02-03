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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

جباری عنوان کرد؛

حمایت از مادران باردار که مورد آزار کلامی قرار می گیرند

حمایت از مادران باردار که مورد آزار کلامی قرار می گیرند

رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، از تصویب منشور مادران به منظور حمایت از مادران باردار که در مراکز درمانی مورد آزار کلامی قرار می گیرند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جباری، در نشست خبری که روز شنبه ۱۴ بهمن در وزارت بهداشت برگزار شد، به مصوبات جلسه قرارگاه مرکز جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تصویب «منشور مادران» به منظور تکریم مادران صورت گرفت.

وی افزود: بر اساس این منشور، مادرانی که در مراکز درمانی و بلوک‌های زایمان مورد آزار کلامی یا هر آزار دیگری قرار گرفته‌اند، حمایت می‌شوند.

جباری با بیان اینکه منشور مادران در سه محور به تکریم زنان می‌پردازد، ادامه داد: اگر مادران مورد آزار کلامی قرار بگیرند، ضمن حمایت از آنها، مادران را مورد تکریم قرار می‌دهیم. مادرانی که بیش از سه فرزند دارند، اگر مورد آزار کلامی قرار بگیرند، قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت از آنها حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: محور دوم این منشور در خصوص ارائه خدمات است که به زودی ابلاغ می‌شود.

جباری با بیان اینکه مادری و اقدام ارزشمند فرزندآوری طی سال‌های اخیر خدشه‌دار شده است، گفت: پس از ابلاغ منشور مادری به مجموعه‌های وابسته وزارت بهداشت، مادرانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، می‌توانند شکایات خود را با شماره ۱۹۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6013241
حبیب احسنی پور

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