به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولکر تُرک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اظهارات یوآو گالانت، وزیر جنگ اشغالگران قدس در مورد احتمال مداخله نظامی در شهر رفح در نوار غزه به شدت نگران‌ کننده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه اضافه کرد که این وضعیت خطر تلفات جانی گسترده غیرنظامیان و آواره شدن بیش از ۱.۵ میلیون فلسطینی بی دفاع را که در نتیجه حملات ارتش رژیم اسراییل مجبور به کوچ به سمت رفح شدند، به مکان های نامعلومی در پی دارد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، احتمال گسترش حملات صهیونیست ها به شهر رفح در نوار غزه را بسیار نگران‌ کننده دانست.

این در حالیست که یوآو گالانت، وزیر جنگ اشغالگران قدس در جریان بازدید از نظامیان این رژیم در منطقه خان یونس در نوار غزه گفت که آنها حملات خود را در خان یونس به شهر رفح در مرز اراضی اشغالی با مصر منتقل خواهند کرد.

نیروهای رژیم صهیونیستی شهر رفح را با حملات هوایی مکرر هدف قرار می دهند. بیم آن می‌ رود که اگر این رژیم به شهر رفح حمله زمینی انجام دهد، غیرنظامیان در نوار غزه جایی برای پناه نخواهند داشت.