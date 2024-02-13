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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۱

سازمان ملل ادعای رژیم صهیونیستی را درباره رفح تکذیب کرد

سازمان ملل ادعای رژیم صهیونیستی را درباره رفح تکذیب کرد

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هر گونه هماهنگی با رژیم صهیونیستی را برای انتقال ساکنان رفح در جنوب نوار غزه تکذیب و این رژیم را مسؤول توقف ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ادعای رژیم صهیونیستی را درباره هماهنگی با این رژیم برای انتقال ساکنان رفح تکذیب کرد.
«استفان دوجاریک» طی سخنانی تأکید کرد که هیچ جای امنی در نوار غزه وجود ندارد و سازمان ملل برای کوچاندن فلسطینی‌ها از رفح با اسرائیل هیچ گونه هماهنگی ندارد و با هر گونه کوچاندن آنها مخالف است.

این مقام سازمان ملل خواهان برقراری وقفه‌های بشردوستانه در جنگ غزه شد و تصریح کرد وارد کردن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از سوی اسرائیل متوقف شده است.

دوجاریک ادامه داد: ما می‌خواهیم در رفح هر اتفاقی می‌افتد با قوانین بین المللی همخوانی داشته و ضامن حمایت از غیرنظامیان باشد. ما هر گز موافق کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها نخواهیم بود و در حال حاضر هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اوضاع انسانی در نوار غزه همچنان با چالش‌های بسیار زیادی مواجه است. ما امکاناتی در اختیار داریم که فقط برای چند روز کفایت می‌کند و در مقابل، کمک‌های کافی دریافت نمی‌کنیم. شما شاهد تظاهرات اسرائیلی‌ها در گذرگاه «کرم ابوسالم» هستید که قدرت ما را برای وارد کردن کمک‌ها گرفته است. همچنین هیچ ساز و کاری برای جلوگیری از هدف قرار دادن کاروان‌های بشردوستانه بین ما و مقامات اسرائیلی وجود ندارد.

دوجاریک در پایان گفت: ما شاهد فروپاشی زیرساخت‌های غیرنظامی در جنوب غزه هستیم و این مسئله عملکرد ما را تا حد بسیار زیادی پیچده می‌کند.

کد مطلب 6023223

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    نظرات

    • اسماعیل IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
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      خب همه اینها رو گفت،،نتیجه چی میشه ، بازم اسراییل کار خودشو می‌کنه ، دو هفته دیگه دوباره سازمان ملل یک بیانیه میده و روز از نو ،

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