به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مرجانی بعد از ظهر شنبه در همایش شکوه اقتدار ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب به مردم است.

وی با بیان اینکه مدیران اجرایی باید با برنامه ریزی مناسب خدمات نظام را تبیین کنند، افزود: اهمیت دستاوردها و برکات عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به صورت مطلوب برای مردم در این ایام الله تشریح شود.

فرماندار فومن با اشاره به نقش مردم در همه پرسی‌ها و مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر چهار محور مهم مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخاباتی گفت: حضور گسترده در انتخابات اقتدار ایران را به رخ جهانیان می‌کشد.

مرجانی ناامیدی و دلسردی از آینده کشور را هدف اصلی دشمنان خارجی و داخلی خواند و افزود: امروز فتنه افکنی دشمنان بر موضوع انتخابات متمرکز شده، چنانکه کاهش مشارکت رمز فتنه دشمنان در انتخابات است.‌

وی ادامه داد: همه ما باید قدردان قطره قطره خون پاک شهیدان باشیم، بهترین و مؤثرترین شکل قدرشناسی از سوی ما مسؤولان در شرایط امروز، عمل به وظایف قانونی، رعایت تقوا و انصاف در عملکرد و کار و تلاش شبانه روزی در راستای رفع مشکلات مردم و پیشرفت کشور است.