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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۷

فرماندار فومن:

حضور گسترده در انتخابات اقتدار ایران را به رخ جهانیان می کشد

حضور گسترده در انتخابات اقتدار ایران را به رخ جهانیان می کشد

فومن- فرماندار فومن با اشاره به نقش مردم در همه پرسی ها گفت: حضور گسترده در انتخابات اقتدار ایران را به رخ جهانیان می کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مرجانی بعد از ظهر شنبه در همایش شکوه اقتدار ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب به مردم است.

وی با بیان اینکه مدیران اجرایی باید با برنامه ریزی مناسب خدمات نظام را تبیین کنند، افزود: اهمیت دستاوردها و برکات عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به صورت مطلوب برای مردم در این ایام الله تشریح شود.

فرماندار فومن با اشاره به نقش مردم در همه پرسی‌ها و مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر چهار محور مهم مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخاباتی گفت: حضور گسترده در انتخابات اقتدار ایران را به رخ جهانیان می‌کشد.

مرجانی ناامیدی و دلسردی از آینده کشور را هدف اصلی دشمنان خارجی و داخلی خواند و افزود: امروز فتنه افکنی دشمنان بر موضوع انتخابات متمرکز شده، چنانکه کاهش مشارکت رمز فتنه دشمنان در انتخابات است.‌

وی ادامه داد: همه ما باید قدردان قطره قطره خون پاک شهیدان باشیم، بهترین و مؤثرترین شکل قدرشناسی از سوی ما مسؤولان در شرایط امروز، عمل به وظایف قانونی، رعایت تقوا و انصاف در عملکرد و کار و تلاش شبانه روزی در راستای رفع مشکلات مردم و پیشرفت کشور است.

کد مطلب 6013320

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