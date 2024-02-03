نظرآباد در احداث گلخانه رتبه اول را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر شنبه در حاشیه افتتاح یک گلخانه در نظرآباد ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر از افتتاح و بهره برداری از ۷۱۳ پروژه دولتی و خصوصی در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با ایجاد حدود ۸۰۵ شغل خبر داد و گفت: نظرآباد رتبه اول را در احداث گلخانه دارد.

وی مطرح کرد: از کشاورزان تقاضا داریم زمین‌ها را تبدیل به گلخانه کنند چراکه گلخانه در کشور تغییر کاربری زمین محسوب نمی‌شود و بسته به روش کشت موجب کاهش مصرف آب به میزان یک پنجم تا یک دهم می‌شود. احداث گلخانه همچنین به افزایش تولید، صادرات و ایجاد اشتغال می‌انجامد و درآمد ویژه ای برای سرمایه گذار دارد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه در همین راستا به شدت به دنبال ایجاد گلخانه‌ها و افزایش آنها هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۰ هکتار پروانه گلخانه در شهرستان نظرآباد صادر شده و در دست اجراست. در استان البرز بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار پروانه گلخانه صادر شده است.

عبداللهی گفت: تا جای ممکن تسهیلات اعطا و فرآیند صدور گلخانه‌ها از نظر زمانبندی و استعلامات کوتاه‌تر و تحولی در ایجاد گلخانه‌ها ایجاد می‌شود. روند احداث گلخانه‌ها رو به رشد است و به میزانی که قبلاً گلخانه داشتیم در دولت سیزدهم ایجاد شده است اما از این روند رضایت نداریم و باید آنها را چند برابر کنیم.

وی بیان کرد: امید است شاهد باشیم سراسر استان البرز از جمله نظرآباد و ساوجبلاغ که بستر گلخانه دارد تبدیل به گلخانه شود. در حال حاضر صدور پروانه گلخانه یک ماه زمان می‌برد، اما باید دو روز کاری پروانه کسب صادر شود.