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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۵

استاندار البرز:

نظرآباد در احداث گلخانه رتبه اول را دارد

نظرآباد در احداث گلخانه رتبه اول را دارد

نظرآباد- استاندار البرز با اشاره به اینکه نظرآباد رتبه اول را در احداث گلخانه دارد، گفت: احداث گلخانه در کشور تغییر کاربری زمین محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر شنبه در حاشیه افتتاح یک گلخانه در نظرآباد ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر از افتتاح و بهره برداری از ۷۱۳ پروژه دولتی و خصوصی در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با ایجاد حدود ۸۰۵ شغل خبر داد و گفت: نظرآباد رتبه اول را در احداث گلخانه دارد.

وی مطرح کرد: از کشاورزان تقاضا داریم زمین‌ها را تبدیل به گلخانه کنند چراکه گلخانه در کشور تغییر کاربری زمین محسوب نمی‌شود و بسته به روش کشت موجب کاهش مصرف آب به میزان یک پنجم تا یک دهم می‌شود. احداث گلخانه همچنین به افزایش تولید، صادرات و ایجاد اشتغال می‌انجامد و درآمد ویژه ای برای سرمایه گذار دارد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه در همین راستا به شدت به دنبال ایجاد گلخانه‌ها و افزایش آنها هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۰ هکتار پروانه گلخانه در شهرستان نظرآباد صادر شده و در دست اجراست. در استان البرز بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار پروانه گلخانه صادر شده است.

عبداللهی گفت: تا جای ممکن تسهیلات اعطا و فرآیند صدور گلخانه‌ها از نظر زمانبندی و استعلامات کوتاه‌تر و تحولی در ایجاد گلخانه‌ها ایجاد می‌شود. روند احداث گلخانه‌ها رو به رشد است و به میزانی که قبلاً گلخانه داشتیم در دولت سیزدهم ایجاد شده است اما از این روند رضایت نداریم و باید آنها را چند برابر کنیم.

وی بیان کرد: امید است شاهد باشیم سراسر استان البرز از جمله نظرآباد و ساوجبلاغ که بستر گلخانه دارد تبدیل به گلخانه شود. در حال حاضر صدور پروانه گلخانه یک ماه زمان می‌برد، اما باید دو روز کاری پروانه کسب صادر شود.

کد مطلب 6013403

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