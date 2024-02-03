موج اعتراض کشاورزان اروپایی به سوئیس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ده‌ها کشاورز در ژنو سوئیس امروز شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود تجمع برگزار کردند. این اعتراض در ادامه موج اعتراضات کشاورزان در اروپا صورت گرفته که بیش از یک هفته از آغاز آن می گذرد.

این کاروان متشکل از ۳۰ تراکتور از میدان «پلین‌پلیس» جایی که بازار هفتگی کشاورزان در آن برگزار می‌شود، عبور کرده و بوق های خود را به صدا درآورند.

بر روی این تراکتورها بنرهایی قرار داشت که روی آن نوشته شده بود: «پایان ما مرگ شما خواهد بود» و «کشوری بدون کشاورزان وجود ندارد». مردم حاضر در میدان پلین پلیس، با دست زدن، همبستگی خود را با کشاورزان معترض نشان دادند.

اعتراضات کشاورزان در ژنو خللی دررفت و آمدخودروها ایجاد نکرد.

کشاورزان اروپایی در یک هفته اخیر در اعتراض به سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا، قیمت بالای گازوئیل و بیشتر بودن هزینه ها از درآمدها، در نزدیک خروجی های اصلی بزرگراه ها تجمع و جاده ها را مسدود کردند.

با وجود گسترش دامنه اعتراضات کشاورزان اروپایی، روز گذشته سران اروپایی بر سر بسته کمک ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین توافق کردند.