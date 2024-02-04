معترضان فرانسوی پرچم اتحادیه اروپا را پاره کردند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، صدها نفر از مردم فرانسه برای حمایت از اعتراض کشاورزان این کشور با حضور در خیابانهای شهر پاریس، ضمن انتقاد از سیاستهای اتحادیه اروپا، خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا (Frexit) شدند.
همزمان با اعتراض کشاورزان، افسران پلیس شهرداری پاریس نیز دست به تظاهرات زدند و خواستار افزایش حقوق و مستمری شدند.
بهدنبال اعتراضات گسترده کشاورزان فرانسوی به کاهش توان مالی جهت تأمین زندگی و همچنین طرح دولت این کشور برای حذف تدریجی معافیت مالیاتی کشاورزان که به بسته شدن بزرگراههای اصلی فرانسه و اختلال در تحویل محصولات منجر شده است، برخی اقلام خوراکی و مواد غذایی در فروشگاههای این کشور کمیاب شد.
در شهرستان آردن واقع در شمال شرقی فرانسه، در برخی سوپرمارکتها ماست، میوه و سبزیجات تازه، کاهو و ساندویچهای آماده تمام شده و جایگزین نشده است. در بخشهای جنوبی این کشور نان و مواد غذایی فاسدشدنی کمیاب و در گرنوبل واقع در جنوب شرقی این کشور نیز قفسه فروشگاهها از انواع گوشت و پنیر خالی شده است.
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