به گزارش خبرنگار مهر سردار حمید دامغانی شامگاه شنبه در یادواره شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت و تجمع بزرگ راهیان قدس در مصلی رشت اظهار کرد: خانواده شهدا، مدافعان حرم و راهیان قدس صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف افزود: سطح تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه شکل جدیدی به خود گرفته است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی نظم سلطه جهانی را به ریخته است، گفت: انقلاب اسلامی در منطقه و جهان موازنه قدرت را به نفع خود تغییر داده است.
سردار دامغانی با اشاره به تأثیرگذاری گیلانیها در همه عرصههای انقلاب بیان کرد: گیلانیها در ابعاد مختلف برای احیای اسلام و شکل گیری، دوام و قوام انقلاب اسلامی خوش درخشیدند.
وی با اشاره به تقدیم ۸ هزار شهید در دفاع مقدس و مدافع امنیت، حرم و سلامت افزود: گیلانیها پرچمدار واقعی دفاع از انقلاب اسلامی هستند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه روحیه سلحشوری و جهادی مردمان این منطقه ستودنی است، گفت: در عرصههای مختلف موفقیتهای انقلاب اسلامی همیشه گیلانیها یک پای ماجرا بودند.
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