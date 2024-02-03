به گزارش خبرنگار مهر سردار حمید دامغانی شامگاه شنبه در یادواره شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت و تجمع بزرگ راهیان قدس در مصلی رشت اظهار کرد: خانواده شهدا، مدافعان حرم و راهیان قدس صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف افزود: سطح تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه شکل جدیدی به خود گرفته است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی نظم سلطه جهانی را به ریخته است، گفت: انقلاب اسلامی در منطقه و جهان موازنه قدرت را به نفع خود تغییر داده است.

سردار دامغانی با اشاره به تأثیرگذاری گیلانی‌ها در همه عرصه‌های انقلاب بیان کرد: گیلانی‌ها در ابعاد مختلف برای احیای اسلام و شکل گیری، دوام و قوام انقلاب اسلامی خوش درخشیدند.

وی با اشاره به تقدیم ۸ هزار شهید در دفاع مقدس و مدافع امنیت، حرم و سلامت افزود: گیلانی‌ها پرچمدار واقعی دفاع از انقلاب اسلامی هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه روحیه سلحشوری و جهادی مردمان این منطقه ستودنی است، گفت: در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های انقلاب اسلامی همیشه گیلانی‌ها یک پای ماجرا بودند.