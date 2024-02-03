  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه خبر داد؛

تاخیر ۲ساعته نوبت صبح مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان در استان کرمانشاه

تاخیر ۲ساعته نوبت صبح مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تاخیر ۲ساعته نوبت صبح مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان در استان کرمانشاه به دلیل برودت هوا خبر داد.

افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس مقطع ابتدایی در ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه فردا با ۲ ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: علت این تأخیر در شروع فعالیت مدارس، برودت هوا است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: شهرستان‌های کرمانشاه، روانسر، جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو، اسلام آبادغرب، صحنه، کنگاور، سنقر و کلیایی و هرسین شهرستان‌هایی هستند که این تصمیم شامل حال دانش آموزان مقطع ابتدایی آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرستان‌های قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در مناطق گرمسیری استان واقع هستند به صورت عادی و روال معمول شروع به فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 6013526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها