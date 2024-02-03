تاخیر ۲ساعته نوبت صبح مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان در استان کرمانشاه

افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس مقطع ابتدایی در ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه فردا با ۲ ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: علت این تأخیر در شروع فعالیت مدارس، برودت هوا است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: شهرستان‌های کرمانشاه، روانسر، جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو، اسلام آبادغرب، صحنه، کنگاور، سنقر و کلیایی و هرسین شهرستان‌هایی هستند که این تصمیم شامل حال دانش آموزان مقطع ابتدایی آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرستان‌های قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در مناطق گرمسیری استان واقع هستند به صورت عادی و روال معمول شروع به فعالیت خواهند کرد.