تاخیر ۲ساعته نوبت صبح مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان در استان کرمانشاه

افشین یگانه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس مقطع ابتدایی در ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه فردا با ۲ ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
وی افزود: علت این تأخیر در شروع فعالیت مدارس، برودت هوا است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: شهرستانهای کرمانشاه، روانسر، جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو، اسلام آبادغرب، صحنه، کنگاور، سنقر و کلیایی و هرسین شهرستانهایی هستند که این تصمیم شامل حال دانش آموزان مقطع ابتدایی آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرستانهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در مناطق گرمسیری استان واقع هستند به صورت عادی و روال معمول شروع به فعالیت خواهند کرد.
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