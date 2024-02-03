زلزله تفرش را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، امید محترمی با بیان اینکه وقوع زلزله ۳.۷ ریشتری تفرش در ساعت ۲۰ و ۵۳ دقیقه گزارش شده، گفت: وقوع زلزلههایی با این مقیاس جای نگرانی ندارد و خسارتی ایجاد نخواهد شد و انتظار است مردم آرامش خود را حفظ کنند.
وی افزود: از دقایق اولیه تیمهای ارزیاب مدیریت بحران و هلال احمر برای اطمینان بیشتر به منطقه اعزام شدهاند.
مدیر کل مدیریت بحران استان مرکزی با اشاره به اینکه از مردم درخواست میشود محل اتصال دودکش وسایل گرمایشی را بازبینی کنند، گفت: همچنین مردم از خوابیدن زیر لوستر و اشیایی که احتمال سقوط آنها وجود دارد اجتناب کرده و از خوابیدن کنار وسایل سنگین مانند کمد و نیز خوابیدن کنار پنجره خودداری کنند.
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