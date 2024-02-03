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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

امام جمعه کرمانشاه:

انقلاب اسلامی به‌نوعی تکرار حادثه مبعث بود

انقلاب اسلامی به‌نوعی تکرار حادثه مبعث بود

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره بر تاثیرگذاری انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی به‌نوعی تکرار حادثه مبعث بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر شنبه در اختتامیه سومین جشنواره ملی مسابقه کتابخوانی بزرگ سیره نبوی، اظهار کرد: مبعث، تحولی بسیار بزرگ در جهان بشریت بود که نظیر آن، نه قبل از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) رخ داد و نه بعد از آن اتفاق افتاد.

وی افزود: بعثت به‌معنای برانگیختن است، بنابراین هنگامی که خدای متعال پیامبری را برای یک مأموریت بزرگ انتخاب می‌کند، در عالم هستی برانگیختگی عظیمی متناسب‌با آن هدف والا، مقدس و ماندگار ایجاد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بعثت را جلوه‌ای از قدرت مطلق خداوند خواند و گفت: در عصر جاهلیت که بعثت در آن اتفاق افتاد مردمانی بی‌سواد، گرفتار فرهنگی منحط بودند که فساد و تباهی در همه عرصه‌های جامعه میدان‌دار بود.

وی ادامه داد: این قدرت خداوند متعال است که در چنین جامعه‌ای پیامبرش (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را برمی‌انگیزد که مردم را به توحید و فضائل اخلاقی دعوت کند.

حجت الاسلام غفوری افزود: قرار بر این است که بشریت به صلاح و سداد دعوت شود و سیره پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، تا آخر عالم میدان‌دار اداره جوامع بشری باشد.

وی با مروری بر امداد الهی در پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی هم به‌نوعی تکرار حادثه مبعث بود، از این جهت که رژیم ستم‌شاهی جامعه ما را به فساد در همه ارکان جامعه سوق داده بود و انقلاب اسلامی آمد و همه آن مفاسد را به استقلال، عزت، آزادی، اعتماد به نفس، احساس شخصیت و روی پای خود ایستادن تبدیل کرد.

کد مطلب 6013539

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