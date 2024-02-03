به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر شنبه در اختتامیه سومین جشنواره ملی مسابقه کتابخوانی بزرگ سیره نبوی، اظهار کرد: مبعث، تحولی بسیار بزرگ در جهان بشریت بود که نظیر آن، نه قبل از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) رخ داد و نه بعد از آن اتفاق افتاد.

وی افزود: بعثت به‌معنای برانگیختن است، بنابراین هنگامی که خدای متعال پیامبری را برای یک مأموریت بزرگ انتخاب می‌کند، در عالم هستی برانگیختگی عظیمی متناسب‌با آن هدف والا، مقدس و ماندگار ایجاد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بعثت را جلوه‌ای از قدرت مطلق خداوند خواند و گفت: در عصر جاهلیت که بعثت در آن اتفاق افتاد مردمانی بی‌سواد، گرفتار فرهنگی منحط بودند که فساد و تباهی در همه عرصه‌های جامعه میدان‌دار بود.

وی ادامه داد: این قدرت خداوند متعال است که در چنین جامعه‌ای پیامبرش (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را برمی‌انگیزد که مردم را به توحید و فضائل اخلاقی دعوت کند.

حجت الاسلام غفوری افزود: قرار بر این است که بشریت به صلاح و سداد دعوت شود و سیره پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، تا آخر عالم میدان‌دار اداره جوامع بشری باشد.

وی با مروری بر امداد الهی در پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی هم به‌نوعی تکرار حادثه مبعث بود، از این جهت که رژیم ستم‌شاهی جامعه ما را به فساد در همه ارکان جامعه سوق داده بود و انقلاب اسلامی آمد و همه آن مفاسد را به استقلال، عزت، آزادی، اعتماد به نفس، احساس شخصیت و روی پای خود ایستادن تبدیل کرد.