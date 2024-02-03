مشارکت، تکلیف ملی و شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی داوطلبان نمایندگی تهران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شامگاه شنبه ۱۴ بهمن در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد.
در این گردهمایی محمدباقر قالیباف با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی خود را مکلف میداند که هم ارزشهای الهی را و هم خاص و اراده مردم را حفظ کند گفت: انقلابی کسی است که مردم را بر سر دوراهی مردم یا ارزشهای الهی قرار ندهد. باید گفت هم مردم و هم ارزشهای الهی.
وی افزود: از نکات مهم مورد توجه ما به عنوان جبهه انقلاب آن است که وقتی حرف از مکتب امام میزنیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اصول این مکتب را معنویت، عقلانیت و عدالت میدانیم. اینها باید به صورت متوازن در جامعه عملی شوند.
رئیس مجلس یازدهم تاکید کرد: ما در حکمرانی و اداره کشور در همه بخشها باید به این نکات توجه کنیم و در این مسیر حرکت کنیم. باید هم اصول را حفظ کنیم و هم کارآمد باشیم.
وی اظهار داشت: من این جمله را مرتب تکرار میکنم که امروز برای حفظ نظام و انقلابمان باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم. عموم قریب به اتفاق مردم ما به دنبال تضعیف نظام اسلامی نیستند بلکه از ما مسؤولین توقع کارآمدی و مسیولیت پذیری دارند.
قالیباف تصریح کرد: مسؤولیت پذیری الزاماً این باشد که ما وقتی در مسند قدرت قرار میگیریم در هر سطحی مسیولیت پذیر باشیم؛ خیر. ما به عنوان خدمتگزار در هر سطحی باید فعال باشیم و زمانی که بخشی از قدرت دست ماست باید پاسخگو باشیم و ادای دین کنیم. کارآمدی باید تعهد ما به مردم باشد. مردم از ما بیحالی تحجر ناکارآمدی و دودستگی را نمیپذیرند.
قالیباف کارآمدی در مسؤولیت را حق الناس برشمرد و گفت: ما جایی را اشغال کردهایم که حق مردم را به درستی ادا کنیم.
قالیباف با مطرح نمودن اهمیت مشارکت در انتخابات تصریح کرد: بعد از رقابت مشارکت بحث مهمی است. به هر شکلی که میتوانیم باید کمک کنیم تا مشارکت شکل بگیرد. چرا که تکلیفی ملی عقلی و شرعی است.
وی افزود: کسانی که وارد رقابت شدند باید توجه کنند که نحوه رقابت میتواند بزرگترین انگیزه برای مشارکت باشد. مردم باید احساس کنند که دغدغه ما آنها هستند. باید تقوای جمعی به کار بگیریم. مردم باید حس کنند که ما سر کارآمدی و حل مسائل کشور با هم حرف بزنیم به جای آنکه جدل و دو قطبی سازی را باب کنیم.
وی اظهار داشت: من به عنوان یکی از نامزدهای شورای ائتلاف از جناب حداد عادل به عنوان رئیس شورا تقدیر و تشکر میکنم ولی ائتلاف وظیفه دارد که حداکثر توانش را برای شایسته گزینی به خرج دهد. البته که کار سختی هم هست ولی انشاالله از بین بهترینها انتخاب صورت بگیرد.
وی ادامه داد: شما دیدید ما در مجلس آن بخشی که پارلمان مجازی نام دارد نظرات همه را مورد توجه قرار میدهد. همه اعضای شورا میتوانند در آنجا مؤثر باشند.
قالیباف ضمن تاکید بر اینکه مجلس یازدهم هم به جهت کمی هم به جهت کیفی بدون شک از ۱۰ مجلس قبل از خود یک گام جلوتر بود ادامه داد: این مجلس با نقشه راه و اولویت بندیهای روشن حرکت کرده است. نمیخواهم بگویم ما ضعف نداشتیم. مقام معظم رهبری هم فرمودند ما برآیند مجلس را نگاه میکنیم.این مجلس به شدت مورد تخریب هم واقع شد.
وی افزود: من به عنوان خدمتگزاری که برای اولین بار در عرصه قانونگذاری آمدم به شما عرض میکنم محیط مجلس با بقیه محیطها متفاوت است.
وی تصریح کرد: برنامههایی که قبل از ورود به مجلس گفته شد را با خروجیهای مجلس مقایسه کنید. بیش از ۸۲ درصد حرفهایمان را در مجلس به عنوان قانونگذار پیش بردیم.
قالیباف ادامه داد: ما در مجلس تلاش میکنیم فهم مشترک و اولویتهای مشترک پیدا کنیم بنویسیم که در اجرا مد نظر دولت باشد. امروز برنامه هفتم از این جنس قانون گذاریهاست. در حوزه اقتصاد چه قانونهایی که اشکال داشتند و آنها را مرتفع کردیم. چرا که با نقشه راه پیش رفتیم.
وی اظهار داشت: ما بر روی قانون تأمین نظام مالی برای زیرساختها دو سال و نیم در کمیسیون جهش تولید کار کردیم. و دقیقاً در هنگام صحبتهای مقام معظم رهبری در حضور شورای نگهبان این قانون اصلاح و نهایی شد. این همان نقشه راه بوده است.
رئیس مجلس گفت: مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۱ را سال تولید دانش بنیان نامیدند. ما در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ قویترین و کاملترین قانون برای دانش بنیانها وضع کردیم که در پایان سال ۱۴۰۱ معظم له فرمودند که بزرگترین جهش در حوزه دانش بنیانها اتفاق افتاد.
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