عزیز نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های شوم دشمنان با حضور مردم در میدان یکی پس از دیگری خنثی می‌شود.

وی افزود: تحریم‌های اقتصادی بر ثابت قدمی مردم ایران تأثیری نداشته و مردم ایران در ۲۲ بهمن و انتخابات پیش‌رو بار دیگر این مساله را به دشمنان ثابت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه با اشاره به پیشرفت زیرساخت‌های آموزش فنی حرفه‌ای در استان کرمانشاه پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی از ۲ مرکز به ۲۱ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: فنی و حرفه‌ای متولی آموزش غیررسمی از دبستان تا سنین پیری برای آقایان و خانم‌ها است.

نوری خاطرنشان کرد: آموزش‌های اختیاری به صورت رایگان به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: در استان کرمانشاه بیش از ۳۵۰ آموزشگاه آزاد تخصصی مشغول فعالیت است.