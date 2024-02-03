عزیز نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای شوم دشمنان با حضور مردم در میدان یکی پس از دیگری خنثی میشود.
وی افزود: تحریمهای اقتصادی بر ثابت قدمی مردم ایران تأثیری نداشته و مردم ایران در ۲۲ بهمن و انتخابات پیشرو بار دیگر این مساله را به دشمنان ثابت خواهند کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه با اشاره به پیشرفت زیرساختهای آموزش فنی حرفهای در استان کرمانشاه پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی از ۲ مرکز به ۲۱ مرکز آموزش فنی و حرفهای در استان رسیدهایم.
وی ادامه داد: فنی و حرفهای متولی آموزش غیررسمی از دبستان تا سنین پیری برای آقایان و خانمها است.
نوری خاطرنشان کرد: آموزشهای اختیاری به صورت رایگان به متقاضیان ارائه میشود.
وی یادآور شد: در استان کرمانشاه بیش از ۳۵۰ آموزشگاه آزاد تخصصی مشغول فعالیت است.
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