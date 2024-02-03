۵۰ پایگاه مقاومت بسیج در استان یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، عصر شنبه در مراسم بهره برداری از پایگاه مقاومت حر واقع در شاهدیه یزد با اشاره به خدمات بسیج محلات به مردم اظهار کرد: امروز ۵۰ پایگاه مقاومت بسیج همزمان با پایگاه حر در سراسر استان بهره برداری می شود تا دامنه این خدمات گسترش یابد.
سردار حسین زارع کمالی عنوان کرد: ۸۵ درصد از هزینه این پایگاهها به همت خیران محلات تامین شده و قرار است این پایگاهها در راستای خدمترسانی به مردم در تمامی عرصههای مورد نیاز محلات فعالیت کنند.
وی، مهمترین هدف از ایجاد پایگاههای بسیج را ایجاد تمدن نوین اسلامی برای زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت اعلام کرد.
فرمانده سپاه الغدیر یزد ادامه داد: در این پایگاهها مشکلات محلات نیز شناسایی میشود و با کمک مردم و مسؤولان این مسائل حل و فصل خواهد شد.
زارع کمالی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دهه فجر به کمک مردم ولایتمدار و با بصیرت به پیروزی رسید و در طول این ۴۵ سال با حمایتهای همین مردم ادامه پیدا کرد.
وی تصریح کرد: بهطور قطع تا رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله داریم اما آنچه باید به آن دقت شود این است که نسبت به قبل از انقلاب دارای جایگاه بسیار مناسبتری در سطح دنیا هستیم اما باید این ارتقاء را باور کنیم و به آن ایمان داشته باشیم.
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