قطع گاز ۳۷ اداره و مکان ورزشی/پایش دما ادامه دارد

ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حاکم شدن موج سرما در استان کرمانشاه و برودت هوا مصرف گاز افزایش یافت.

وی ادامه داد: در ۷۲ ساعت گذشته و با شروع کاهش دمای هوا پایش دمای ادارات و اماکن عمومی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: در روز پنجشنبه و جمعه ۳۴۱ مورد پایش صورت گرفت.

وی ادامه داد: پایش‌ها توسط ۶ اکیپ بازرسی و پایش و ۳ اکیپ سیار انجام گرفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: در پی این پایش‌ها گاز ۳۷ اداره، نهاد و مکان ورزشی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها قطع شد.

وی افزود: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی باید یک ساعت قبل از شروع ساعت اداری سیستم‌های گرمایشی را روشن و یک ساعت قبل از پایان ساعت اداری آن را خاموش نمایند و دمای محیط آنها باید ۱۸ درجه سانتیگراد بوده و در روزهای تعطیل سیستم‌های گرمایشی آنها خاموش باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اماکن ورزشی تا ساعت ۱۹ مجاز به فعالیت و استفاده از سیستم‌های گرمایشی هستند و همچنین استفاده از سیستم‌های گرمایشی تابشی در محیط‌های باز ممنوع است.