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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۱

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد؛

قطع گاز ۳۷ اداره و مکان ورزشی/پایش دما ادامه دارد

قطع گاز ۳۷ اداره و مکان ورزشی/پایش دما ادامه دارد

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از قطع گاز ۳۷ اداره، نهاد و یا مکان ورزشی در پی پایش دما خبر داد و گفت: پایش دما در استان کرمانشاه به صورت جدی ادامه دارد.

ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حاکم شدن موج سرما در استان کرمانشاه و برودت هوا مصرف گاز افزایش یافت.

وی ادامه داد: در ۷۲ ساعت گذشته و با شروع کاهش دمای هوا پایش دمای ادارات و اماکن عمومی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: در روز پنجشنبه و جمعه ۳۴۱ مورد پایش صورت گرفت.

وی ادامه داد: پایش‌ها توسط ۶ اکیپ بازرسی و پایش و ۳ اکیپ سیار انجام گرفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: در پی این پایش‌ها گاز ۳۷ اداره، نهاد و مکان ورزشی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها قطع شد.

وی افزود: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی باید یک ساعت قبل از شروع ساعت اداری سیستم‌های گرمایشی را روشن و یک ساعت قبل از پایان ساعت اداری آن را خاموش نمایند و دمای محیط آنها باید ۱۸ درجه سانتیگراد بوده و در روزهای تعطیل سیستم‌های گرمایشی آنها خاموش باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اماکن ورزشی تا ساعت ۱۹ مجاز به فعالیت و استفاده از سیستم‌های گرمایشی هستند و همچنین استفاده از سیستم‌های گرمایشی تابشی در محیط‌های باز ممنوع است.

کد مطلب 6013694

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