  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۸

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:

۳۰۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد در بوشهر خودکفا می‌شوند

۳۰۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد در بوشهر خودکفا می‌شوند

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از برگزاری آئین تجلیل از سه هزار خانوار خودکفا شده با شعار بلندای همت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر از برگزاری آئین تجلیل از سه هزار خانوار خودکفا شده با شعار بلندای همت در ۱۷ بهمن ماه و همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: این همایش همراه با مراسم تکریم از یاوران اشتغال، کار آفرینان، مجریان طرح‌های اشتغال و نخبگان برگزار خواهد شد و همچنین نمایشگاه دستاوردهای مددجویان خودکفا شده تحت حمایت در حاشیه این مراسم برپا خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: در سال گذشته ۱۳ هزار فرصت شغلی با اعتباری بیش از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان انجام شده، که برای ایجاد این میزان فرصت شغلی، بخشی به صورت اعطای تسهیلات اشتغال و خودکفایی، بخشی توسط مراکز کاریابی و بخشی دیگر با گذراندن دوره‌های آموزش شغلی انجام شده است.

روشن اشتغال پایدار و درآمد با ثبات برای مددجویان را بسیار مؤثر، محوری عنوان کرد و گفت: یکی از برکات این جشن، معرفی الگوهای موفق، ترویج فرهنگ کار و تلاش و تجلیل از کارآفرینان موفق و نخبه استان خواهد بود.

وی از مجموعه استانداری، مدیران عامل بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، به عنوان یاوران اشتغال در طرح‌های کمیته امداد نام برد که در تحقق برنامه اشتغال این استان نقش بسزایی داشته اند.

روشن اظهار کرد: معرفی کمیته امداد به عنوان یک مجموعه کارآفرین و اشتغال زا از اهداف این رویداد مهم خواهد بود.

کد مطلب 6013734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مینا IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      برای تحت پوشش بردن خیلی اذیت میکنند من چندین سال با مدارک میرفتم یه چیزی میگفتند خسته شدم دیگه پیگیری نکردم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها