به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر از برگزاری آئین تجلیل از سه هزار خانوار خودکفا شده با شعار بلندای همت در ۱۷ بهمن ماه و همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: این همایش همراه با مراسم تکریم از یاوران اشتغال، کار آفرینان، مجریان طرح‌های اشتغال و نخبگان برگزار خواهد شد و همچنین نمایشگاه دستاوردهای مددجویان خودکفا شده تحت حمایت در حاشیه این مراسم برپا خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: در سال گذشته ۱۳ هزار فرصت شغلی با اعتباری بیش از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان انجام شده، که برای ایجاد این میزان فرصت شغلی، بخشی به صورت اعطای تسهیلات اشتغال و خودکفایی، بخشی توسط مراکز کاریابی و بخشی دیگر با گذراندن دوره‌های آموزش شغلی انجام شده است.

روشن اشتغال پایدار و درآمد با ثبات برای مددجویان را بسیار مؤثر، محوری عنوان کرد و گفت: یکی از برکات این جشن، معرفی الگوهای موفق، ترویج فرهنگ کار و تلاش و تجلیل از کارآفرینان موفق و نخبه استان خواهد بود.

وی از مجموعه استانداری، مدیران عامل بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، به عنوان یاوران اشتغال در طرح‌های کمیته امداد نام برد که در تحقق برنامه اشتغال این استان نقش بسزایی داشته اند.

روشن اظهار کرد: معرفی کمیته امداد به عنوان یک مجموعه کارآفرین و اشتغال زا از اهداف این رویداد مهم خواهد بود.