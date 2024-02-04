رنج خراسان جنوبی از محرومیت تاریخی/تبدیل کشور به کارگاه سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید شمش طلای خونیک ضمن تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بعد از استقرار دولت سیزدهم، در سطح کشور شاهد جنبش، حرکت و تحول در بخش‌های مختلف شدیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کشور به یک کارگاه سازندگی تبدیل شده است، بیان کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم دارد چرا که یکی از دستاوردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی عدالت بوده است.

قناعت با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی از نظر تدین و ولایتمداری استانی برخوردار است، گفت: خراسان جنوبی از جمله استان‌هایی است که درصد مشارکت سیاسی در آن بالا است ولی متأسفانه از یک محرومیت تاریخی رنج می‌برد.

وی اظهارکرد: با استقرار دولت عدالت محور در دولت دو سال گذشته اتفاقات مهم و زیربنایی در خراسان جنوبی رخ داده است که انتقال آب از دریای عمان و انتقال خطوط گاز و بهبود وضعیت راه‌های مواصلاتی از جمله این اتفاقات است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در همین دهه فجر در خراسان جنوبی شاهد افتتاح دو بیمارستان هستیم که همه این موارد نشان توجه دولت به مناطق محروم است.

قناعت با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی از نظر ذخایر معدنی بسیار غنی است، یادآور شد: شاهد حضور شرکت‌های متعدد در خراسان جنوبی برای اکتشاف و فرآوری معادن در استان از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات مردم موضوع فرآوری محصولات معدنی خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه می‌توانیم شرکت‌های تخصصی برای برخی از این محصولات معدنی داشته باشیم که نمونه آن برای معدن طلای خونیک و معدن طلای شادان است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه انتخابات برای نظام سیاسی ما یک اصل است، اظهار کرد: انتخابات یکی از مؤلفه‌های اقتدار در کشور است و از این نظر همچنان چون گذشته باید در انتخابات ۱۱ اسفند باشکوه شرکت کنیم.