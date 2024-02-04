راه اندازی نخستین خط تولید کمپرسور یخچال در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، همزمان با ایام چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، «فاز توسعه تولید کاتالیست‌های گرانبهای صنعت پتروشیمی» و همچنین «خط تولید کمپرسورهای یخچال خانگی» در شهرک صنعتی عباس‌آباد افتتاح شدند.

تولید کاتالیست هیدروژناسیون استیلن برای نخستین‌بار در کشور

امیرهومن کریمی وثیق، مدیرعامل شرکت «نفت و گاز سرو» درخصوص فعالیت‌های این شرکت گفت: در حوزه تولید انواع کاتالیست مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنیم. از سال ۱۴۰۰ پروژه‌ای را با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای تولید ۳ کاتالیست هیدروژناسیون استیلن، متانول، پیش ریفرمینگ (پری ریفرمینگ) آغاز کرده‌ایم و امروز شاهد افتتاح خط تولید کاتالیست هیدروژناسیون استیلن و فاز توسعه‌ای کارخانه برای تولید این نوع کاتالیست هستیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو با اشاره به اهمیت این محصول در صنعت پتروشیمی گفت: کاتالیست هیدروژناسیون استیلن برای حذف ناخالصی استیلن از محصول اتیلن واحدهای اُلفین مورد استفاده قرار گرفته و و خود اتیلن نیز در صنایع پلیمری برای تولید پلی اتیلن استفاده می‌شود. عدم حذف این ناخالصی‌ها باعث مسموم شدن کاتالیست و توقف فرآیند تولید پلی‌اتیلن می‌شود که خسارات مالی فراوانی را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مطالعات برای تولید کاتالیست هیدروژناسیون استیلن از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و یک سال بعد طبق تفاهم‌نامه‌ای که با پتروشیمی مروارید منعقد کردیم، طرح پایلوت با شرایط واحد صنعتی را در این مجموعه برنامه‌ریزی و اجرا کردیم. در مرحله نخست ۲۰ کیلو کاتالیست تحویل این مجموعه داده شد و در مدت ۳ ماه تست راکتوری، عملکرد کاملاً منطبق با کاتالیست‌های متداول تجاری مصرف‌شده بود و هیچگونه افت فعالیت گزارش نشد که این امر، مبنایی بر انعقاد قرارداد صنعتی با پتروشیمی مروارید به میزان ۲۶ تن و همچنین پتروشیمی بوشهر به میزان ۱۲۶ هزار لیتر شد.

کریمی وثیق خاطرنشان کرد: تولید کاتالیست هیدروژناسیون استیلن، فناوری های‌تک (HighTech) محسوب می‌شود و تنها چند شرکت معدود خارجی، تولیدکننده این نوع کاتالیست در جهان هستند. پیش از این، همه کاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی کشور، وارداتی بودند؛ اما با دستاورد پژوهشگران این شرکت دانش‌بنیان موفق شدیم برای نخستین بار در کشور، کاتالیست هیدروژناسیون استیلن را تولید کنیم.

وی با اشاره به اینکه این نوع کاتالیست‌ها، نیاز جدی صنعت پتروشیمی کشور هستند، افزود: نیاز سالانه پتروشیمی‌های مختلف کشور از جمله پتروشیمی ایلام، مروارید، آریا ساسول، جم و بندر امام به کاتالیست هیدروژناسیون استیلن حدود ۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

وی افزود: تولید این کاتالیست ها علاوه بر رفع نیاز داخل، تاکنون موجب صرفه جویی ارزی بالغ بر ۲۴ میلیون دلار شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو خاطر نشان کرد: با افتتاح خط تولید کاتالیست هیدروژناسیون استیلن، زمینه اشتغال ۴۰ نفر در این بخش فراهم شده است و با افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال نیروهای متخصص بیشتری در این مجموعه فراهم خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم از سال ۱۴۰۷-۱۴۰۳ به مرز تولید سالانه ۸ هزار تن انواع کاتالیست برسیم که ۵۰ درصد تولیدات، صادر خواهند شد و ارزآوری خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.

کریمی وثیق با اشاره به ظرفیت صادراتی تولیدات این مجموعه گفت: در حوزه کاتالیست هیدروژناسیون استیلن، تمرکز اصلی بر تأمین نیاز داخلی است، اما در حوزه سایر کاتالیست‌های تولیدی، درحال حاضر برنامه صادراتی به کشورهای مختلفی را در حال اجرا داریم.

تأمین نیاز کارخانه‌های تولیدکننده یخچال خانگی با افتتاح خط تولید کمپرسور هرمتیک

صبح امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ همچنین خط تولید کمپرسورهای یخچال خانگی موسوم به کمپرسور هرمتیک، با هم‌سرمایه‌گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان، راه‌اندازی و افتتاح شد.

میثم احمدی ضیا، مدیرعامل شرکت «سرماسازان دانش‌محور» درخصوص این پروژه دانش‌بنیان گفت: کمپرسور یکی از مهم‌ترین قطعات یخچال، فریزر و آب‌سردکن محسوب شده و در حکم قلب یخچال عمل می‌کند که با گردش گاز درون موتور، باعث ایجاد سرما در این دستگاه‌ها می‌شود. کمپرسورهای یخچال خانگی موسوم به کمپرسور هرمتیک جزو صنایع های‌تک محسوب شده و کشورهای معدودی در زمینه تولید این محصول فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل اکثر کارخانه‌های تولیدکننده یخچال در کشور، در تأمین این قطعه مهم دچار مشکل هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۶۸ یک شرکت داخلی تحت لیسانس یک شرکت اروپایی، تلاش کرد کمپرسور هرمتیک را در داخل کشور تولید کند که در این مسیر موفق نبود و درحال حاضر با همکاری یک شرکت چینی و واردات قطعه، این کمپرسور را در داخل کشور مونتاژ می‌کند.

مدیرعامل شرکت سرماسازان دانش‌محور با اشاره به موفقیت پژوهشگران این شرکت در بومی‌سازی این محصول دانش‌بنیان گفت: با تشکیل تیم تحقیق و توسعه (R&D) با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فارغ‌التحصیلان رشته‌های برق، مکانیک و رشته‌های دیگر و از طریق مهندسی معکوس، طراحی و تولید کمپرسور هرمتیک را در این مجموعه آغاز کردیم و اوایل سال ۱۳۹۹ نخستین مرحله نمونه‌سازی این کمپرسورها مورد تأیید قرار گرفت و در ادامه، راه‌اندازی خط تولید انبوه در دستور کار قرار گرفت.

احمدی ضیا تاکید کرد: نخستین خط تولید کاملاً ایرانی و بومی‌سازی شده تولید کمپرسور یخچال در ایران را راه‌اندازی کرده‌ایم و حتی ماشین‌آلات خط تولید توسط پژوهشگران این شرکت ساخته شده‌اند. خط تولیدی که امروز رسماً افتتاح شد، از طریق هم‌سرمایه‌گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت اسمی این خط تولید، ۱.۵ میلیون کمپرسور هرمتیک در سال است و پیش‌بینی می‌کنیم که با راه‌اندازی این خط تولید و ظرف دو سال، ۳۰-۲۰ درصد نیاز داخل به کمپرسور هرمتیک را تأمین کنیم. انشالله در چند سال آینده و با اجرای فازهای توسعه‌ای، ۶۰ درصد نیاز تولیدکنندگان یخچال در کشور به این کمپرسور را تأمین خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت سرماسازان دانش‌محور با اشاره به فرصت‌های شغلی ایجادشده در این مجموعه گفت: با راه‌اندازی این خط تولید ۶۰ نفر به صورت مستقیم در مجموعه مشغول به کار خواهند شد؛ درعین حال قصد داریم بحث تولید قطعات این دستگاه را به قطعه‌سازان داخلی واگذار کنیم که از این طریق نیز زمینه اشتغال غیرمستقیم ۱۰۰ نفر دیگر فراهم خواهد شد.

احمدی ضیا درخصوص حمایت‌های صورت‌گرفته از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد که البته باید افزایش پیدا کند؛ به‌خصوص حمایت از شرکت‌های نوپا نیازمند حمایت‌های جدی‌تری هستند. شرکت‌های بزرگ و توانمند، بازار خوبی در اختیار دارند و شاید چندان به حمایت نیاز نداشته باشند، اما شرکت‌های نوپا که در اول راه هستند، باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند در مسیر توسعه فعالیت‌ها موفق بوده و به فروش‌های قابل‌قبولی دست پیدا کنند.