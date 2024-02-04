به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان قم که در سالن امام جواد استانداری برگزار شد گفت: از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی که تمایل داشته باشند در استان قم سرمایه‌گذاری کنند از آنها حمایت می‌شود.

وی افزود: تلاش می‌شود تا در زمان کوتاهی مشکلات سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از جمله صدور مجوزهای لازم و تخصیص زمین رسیدگی شود.

آقامیری با بیان اینکه استان قم ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش معدن دارد بیان کرد: از سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش‌های مهم اقتصادی استان صورت می‌گیرد حمایت‌های لازم انجام می‌شود.

استاندار قم افزود: ما به دنبال سرمایه‌گذارانی هستیم که بتوانند سرمایه خود را در قم هزینه کنند نه اینکه برای اجرای طرح‌ها نیازمند تسهیلات بانکی باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز گفت در حال حاضر ۲۱۲ پروانه در بخش معدن استان قم وجود دارد که ۱۴۳ مورد از آن در حال بهره‌برداری است.

اکبر ابدالی با اشاره به رشد صدور پروانه‌های اکتشاف معادن استان قم به خصوص معادن فلزی گفت: امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد در سال‌های آینده شاهد بهره‌برداری چند معدن فلزی در استان قم باشید.