انتخابات خانه مطبوعات اولین استان پیشتاز در ثبت نام، لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی نامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان انتخابات هیأت مدیره و بازرسان هیأت مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای انتخاباتی لغو شد.

انتخابات خانه مطبوعات استان اصفهان در طول ۳۰ و اندی سال فعالیت خود برای نخستین بار لغو شد.

استقبال پرشور خبرنگاران اصفهان برای کاندید شدن در این دوره از انتخابات در حالی صورت گرفت که در سیزدهمین دوره از انتخابات خانه مطبوعات خبرنگاران دارای بیمه صندوق هنر فقط می‌توانستند بعنوان بازرس شرکت کنند و بر همین اساس در آن سال هیئت مدیره تنها با یک خبرنگار دارای بیمه رسانه و ۶ مدیرمسئول و نمایندگی برپاشد.

در همان سال مقرر شد که هیئت مدیره فعلی این مشکل را از سوی وزارت ارشاد اسلامی حل و فصل کند که گویا به فراموشی سپردند و بعد از ۴ سال علی رغم استعلام و تاییدیه خبرنگاران عضو صندوق هنر از اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان و مدیرخانه مطبوعات استان اصفهان مبنی بر اینکه امکان نامزدی این دسته از خبرنگاران در رسته خبرنگاری است و با این عنوان مشارکت کرده بودند، به هنگام تأیید صلاحیت‌ها باز هم تمام خبرنگاران عضو صندوق هنر رد صلاحیت شدند و میدان رقابت بین مدیر مسئولان و نمایندگی خبرگزاری‌ها چرخید.

از همین روی جمعی از خبرنگاران با انصراف خود مراتب اعتراض خود را به این اشکال قانونی و مشکل اساسنامه خانه مطبوعات که سالهاست مانع جدی برای ورود خبرنگاران عضو صندوق هنر به میدان رقابت انتخابات است، اعلام کردند و تنها با گذشت تنها یک روز از اتمام ثبت نام، انصراف سریالی نامزدهای انتخاباتی شروع شد و با ۱۰ انصرافی، ۱۰ رد صلاحیت و ۱۵ تأیید صلاحیت چهاردهمین دوره انتخابات خانه مطبوعات اصفهان لغو شد.

ممانعت از ورود خبرنگاران دارای بیمه صندوق هنر از ورود به میدان انتخابات خانه مطبوعات در حالی است که همواره وزارت ارشاد تنها راه بیمه شدن خبرنگاران را از این مسیر می‌داند و عضویت در صندوق هنر را یک راه امن و مطمئن به خبرنگاران معرفی می‌کند از همین روی بسیاری از کارفرماها به جای بیمه کردن خبرنگاران در رسانه خود آنها را تشویق به عضویت در صندوق هنر می‌کنند.

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره خانه مطبوعات باید علاوه بر شرایط اختصاصی مصرح در ماده ۴۴ اساسنامه، برای عضویت در این هیأت می‌بایست از شرایط لازم در ماده ۲۱ اساسنامه نیز برخوردار باشند.

خانه مطبوعات و رسانه‌ها فراگیرترین و بزرگترین تشکل صنفی رسانه‌ای کشور با بیش از ده هزار عضو است، که فعالین همه رسته‌های رسانه‌ای با رعایت شرایط عضوگیری در اساسنامه، می‌توانند به عضویت این تشکل درآیند.

بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه خانه مطبوعات، احراز شرایط و صلاحیت نامزدها و نظارت بر نحوه برگزاری و مراحل انتخابات به عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها می‌باشد.