به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید بعد از ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه ملی کاشت پنج هزار هکتاری نهال اکالیپتوس در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش اظهار کرد: به دستور رئیس جمهور و توصیه مقام معظم رهبری، متعهد هستیم که ظرف مدت چهار سال در سطح کشور نهال تولید و کشت شود.

وی اضافه کرد: مدلی که در استان خوزستان در حال رخ دادن است، یک مدل اقتصادی بسیار مفید در راستای اشتغالزایی به شمار می‌رود که می‌طلبد مسئولان امر از این مقوله مهم نهال کاری حمایت کنند.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: نهال‌هایی که تحت عنوان زراعت چوب تهیه می‌شوند در بحث اقتصادی می‌تواند برای خوزستان بسیار تأثیرگذار باشد.

وی گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک شرکت با قدمت در حوزه تولید و اقتصاد است و در صدد کاشت پنج هزار هکتار نهال اکالیپتوس است که سازمان منابع طبیعی از این امر بسیار مهم و مفید حمایت می‌کند چرا که این موضوع در کنترل ریزگردها و ایجاد اشتغال در منطقه می‌تواند مثمرثمر باشد.