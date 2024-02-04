  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۵

در مدت چهار سال؛

یک میلیارد نهال در کشور کاشته می‌شود

یک میلیارد نهال در کشور کاشته می‌شود

شوش- معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور گفت: در مدت چهار سال یک میلیارد نهال در کشور کاشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید بعد از ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه ملی کاشت پنج هزار هکتاری نهال اکالیپتوس در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش اظهار کرد: به دستور رئیس جمهور و توصیه مقام معظم رهبری، متعهد هستیم که ظرف مدت چهار سال در سطح کشور نهال تولید و کشت شود.

وی اضافه کرد: مدلی که در استان خوزستان در حال رخ دادن است، یک مدل اقتصادی بسیار مفید در راستای اشتغالزایی به شمار می‌رود که می‌طلبد مسئولان امر از این مقوله مهم نهال کاری حمایت کنند.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: نهال‌هایی که تحت عنوان زراعت چوب تهیه می‌شوند در بحث اقتصادی می‌تواند برای خوزستان بسیار تأثیرگذار باشد.

وی گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک شرکت با قدمت در حوزه تولید و اقتصاد است و در صدد کاشت پنج هزار هکتار نهال اکالیپتوس است که سازمان منابع طبیعی از این امر بسیار مهم و مفید حمایت می‌کند چرا که این موضوع در کنترل ریزگردها و ایجاد اشتغال در منطقه می‌تواند مثمرثمر باشد.

کد مطلب 6014583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ک.م US ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار خوبی است🙏🏻اما درختان تنومند را قطع نکنید اگر درختی در جایی از خیابان یا شهر است که جلوی عمران را میگیرد،آنرا بجای قطع گردن از ریشه دربیاورید و جابجا کنید. یک نهال چندین سالها طول می کشد تا درخت شود
    • رضا RO ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بدترین درخت دنیا اکالیپتوس هست چرا درختان محلی که سازگار با اقلیم هر منطقه هست کاشت نمیشه؟؟
    • سعید AE ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انشالله که مانند طرح درختکاری حرم تا حرم نباشد چون در کشوری مثل ایران مهم کاشت درخت نیست مهم تهیه آب برای درختان کاشته شده و رسیدگی به آن است این را از یک کشاورز روستایی کم سواد هم بپرسید می داند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها