به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری عصر یکشنبه در نشست خبری با تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی به تشریح پروژه‌های افتتاحی مخابرات در کرمانشاه طی این ایام پرداخت و اظهار کرد: ۲۱۷ طرح و پروژه مخابراتی در این استان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پروژه‌های قابل بهره‌برداری طی ایام دهه مبارک فجر سال جاری، افزود: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها توسعه ۲۵۰ کیلومتر فیبر نوری در این استان است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با تاکید بر اینکه سرعت فیبر نوری نسبت به اینترنت تلفن همراه بسیار بالاتر و هزینه آن نیز پایین‌تر است، تصریح کرد: ظرفیت ایجاد ۱۲ هزار پورت اینترنت پرسرعت فیبر نوری در کرمانشاه طی این ایام فراهم شده است.

امیری از نصب و راه‌اندازی ۱۴ دستگاه کافونوری و ۲۰ دستگاه مینی کافو، توسعه ۲ پروژه سافت سوئیچ ۵۰ هزار پورتی، اجرای فیبر نوری در فرمانداری و بخشداری ۱۴ شهرستان این استان و اتصال همه شهرک‌های صنعتی استان به فیبر نوری را از دیگر طرح‌ها و پروژه‌های آماده افتتاح به مناسبت دهه فجر سال جاری عنوان کرد.

وی اضافه کرد: از جمله دیگر طرح‌ها و پروژه‌ها اتصال گمرکات سومار- خسروی- پرویزخان- شوشمی به فیبر نوری و اتصال یک هزار و ۷۰۰ روستای استان کرمانشاه به اینترنت است که این تعداد تا پایان سال جاری به یک هزار و ۸۰۰ روستا خواهد رسید.

امیری همچنین به انتخابات اسفندماه سال جاری اشاره کرد و گفت: بنابر تصمیمات اتخاذ شده، انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که زمینه آن از طریق شبکه فیبر نوری در همه فرمانداری‌ها و بخشداری‌های این استان فراهم شده است.