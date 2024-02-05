۱۴ درصد تردد محورهای جنوب استان مربوط به وسایل نقلیه سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی با اشاره به آمار تردد در محورهای شریانی جنوب استان در ۱۰ ماه نخست سال جاری، افزود: در این مدت، بیش از ۲۶ میلیون تردد توسط سامانه‌های تردد شمار آنلاین ثبت شده که ۱۴ درصد این ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.

وی با اشاره به تحلیل تردد خودروهای عبوری در محورهای شریانی مجهز به سامانه ترددشمار آنلاین جنوب استان، اظهار کرد: در ۱۰ ماه نخست سال جاری ۲۶ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۳ تردد در شبکه راه‌های جنوب استان توسط این سامانه‌ها ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۲ درصد رشد همراه بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: دو مؤلفه ترانزیتی بودن و کریدور بودن راه‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان نقش به سزایی در فزونی تردد ناوگان سنگین دارد که این امر ناهمگنی جریان ترافیک و به‌تبع آن بالا بودن حوادث جاده‌ای راه به‌همراه دارد.

مبارکی تصریح کرد: پر ترددترین محورهای حوزه جنوب استان به ترتیب محورهای ایرانشهر به بمپور و بالعکس، نیکشهر به چابهار و بالعکس و گواتر به چابهار است.

وی گفت: سهم تردد پلاک‌های غیربومی در جاده‌های جنوب استان معادل ۲۸ درصد کل وسایل‌نقلیه مشاهده شده بوده است.

مبارکی با اشاره به افزایش ۱۶ درصدی تعداد وسایل‌نقلیه سنگین در محورهای جنوب استان افزود: سامانه‌های هوشمند حمل و نقل از قبیل دوربین‌های نظارت تصویری، سامانه‌های تردد شمار و سامانه‌های ثبت تخلف در کلیه جاده‌های جنوب استان فعال هستند و از این طریق، وضعیت ترافیکی و همچنین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در محورها مورد کنترل و پایش قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: براساس اطلاعات ثبت شده از وسایل نقلیه جنوب سیستان و بلوچستان در سامانه‌های پلاک‌خوان سایر استان‌ها، بیشترین سهم مقاصد سفر خودروهای جنوب استان در این بازه زمانی به‌ترتیب به مقصد کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا داریم قبل از سفر آخرین اطلاعات در مورد شرایط ترافیکی و جوی و محدودیت‌های تردد احتمالی را از سامانه ۱۴۱ دریافت و پس از آن برای سفر خود برنامه‌ریزی کنند.