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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان مطرح کرد؛

تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان در ایستگاه پایانی

تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان در ایستگاه پایانی

زاهدان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: اولین محموله تجهیزات آب‌شیرین‌کن طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان از مرزهای غربی کشور وارد و اکنون در محل کارگاه مستقر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی، صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان از سه راهی دشتک که با برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هامون هیرمند، حرمک، شیله و لواریاب از ابتدای آذر ماه سال گذشته در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان به صورت مطالعه و اجرا همزمان آغاز شده و هم اکنون با ورود اولین محموله از تجهیزات شیرین سازی آب در مرحله نهایی قرار دارد.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط خاص آب در منطقه از لحاظ کیفیت برای ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف سیستان و زاهدان، شیرین‌سازی با نصب دستگاه‌های آب شرین‌کن به طرح اضطراری اضافه شد که در این راستا بخش اعظمی از سازه‌های اجرایی طرح احداث و نصب شد و طی چند روز گذشته بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای شیرین سازی از مرزهای غربی کشور وارد و هم اکنون به کارگاه و کارخانه آب شیرین کن رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: پیش بینی می‌شود سایر تجهیزات نیز به مرور حمل و برای نصب و راه‌اندازی در محل آب شیرین کن استقرار یابد.

قاسمی اضافه کرد: این آب‌شیرین‌کن در سه فاز اجرا و به بهره‌برداری خواهد رسید و ظرفیت نهایی آن ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز خواهد شد.

کد مطلب 6014866

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    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      الحمدلله.

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