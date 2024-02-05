تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی، صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان از سه راهی دشتک که با برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هامون هیرمند، حرمک، شیله و لواریاب از ابتدای آذر ماه سال گذشته در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان به صورت مطالعه و اجرا همزمان آغاز شده و هم اکنون با ورود اولین محموله از تجهیزات شیرین سازی آب در مرحله نهایی قرار دارد.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط خاص آب در منطقه از لحاظ کیفیت برای ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف سیستان و زاهدان، شیرینسازی با نصب دستگاههای آب شرینکن به طرح اضطراری اضافه شد که در این راستا بخش اعظمی از سازههای اجرایی طرح احداث و نصب شد و طی چند روز گذشته بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای شیرین سازی از مرزهای غربی کشور وارد و هم اکنون به کارگاه و کارخانه آب شیرین کن رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: پیش بینی میشود سایر تجهیزات نیز به مرور حمل و برای نصب و راهاندازی در محل آب شیرین کن استقرار یابد.
قاسمی اضافه کرد: این آبشیرینکن در سه فاز اجرا و به بهرهبرداری خواهد رسید و ظرفیت نهایی آن ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز خواهد شد.
نظر شما