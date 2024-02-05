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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

همزمان با دهه فجر؛

۲ درخت کهنسال ساوجبلاغ ثبت ملی شدند

۲ درخت کهنسال ساوجبلاغ ثبت ملی شدند

ساوجبلاغ- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از ثبت دو اثر طبیعی استان شامل درخت چنار روستای شلمزار و کوشک زر در فهرست میراث طبیعی ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی از ثبت دو اثر طبیعی استان شامل درخت چنار روستای شلمزار و کوشک زر در فهرست میراث طبیعی ملی خبر داد و گفت: پرونده این دو درخت در شورای ثبت آثار طبیعی توسط اعضای شورای ثبت کشور بررسی شد و شرایط لازم برای ثبت ملی را کسب کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: همچنین پرونده حفاظت از درختان کهنسال به عنوان میراث طبیعی که پایلوت آن استان البرز است به صورت جداگانه بررسی شد که همین شیوه حفاظت به دیگر استان‌ها نیز ابلاغ شود.

خاکی با اشاره به اینکه درخت چنار روستای شلمزار دارای قدمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ ساله است، مطرح کرد: همچنین درخت روستای کوشک زر با قدمت ۵۰۰ تا ۵۵۰ سال، در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

کد مطلب 6015029

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