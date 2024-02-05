مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات نقشه دشمن خنثی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی دوشنبه شب در دیدار با جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس با تبریک ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در زمانهای به پیروزی رسید که دشمنان سالها تبلیغ کرده بودند که دین افیون تودهها و عامل پسرفت جوامع است.
امام جمعه دیر با بیان اینکه حضرت امام (ره) با تکیه بر دین و معنویت و ایمان این انقلاب بزرگ اسلامی را به پیروزی رساند، افزود: انقلاب اسلامی تمامی معادلات و محاسبات تحلیلگران و محاسبه گران جهانی را به هم زد.
حسینی یادآور شد: انقلاب اسلامی تمامی منافع دشمنان را به خطر انداخت و آنها نیز از ابتدای انقلاب تاکنون از راههای مختلف مانند کودتا، تحریم، جنگ رسانهای و … در صدد ضربه زدن به این انقلاب برآمدند.
وی ادامه داد: ایمان و معنویت، حضور فعال مردم در صحنه و رهبریهای داهیانه امام این انقلاب را به ثمر رساند و امروز نیز برای تداوم انقلاب اسلامی باید اطاعت از رهبری و حضور در صحنه و وحدت ملی را حفظ کنیم.
امام جمعه دیر با بیان اینکه باید دشمن و نقشههایش را بشناسیم، عنوان کرد: انقلاب ما از اول مردمی بود و امام با تکیه بر مردم انقلاب را به پیروزی رساند و امروز دشمن از روشهای مختلف بدنبال ایجاد ناامیدی و تضعیف ایمان مردم و کم رنگ شدن حضور آنها در انتخابات است.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی دشمن بازداشتن مردم از حضور در صحنه است، ابراز کرد: برای مقابله با برنامههای دشمن باید با بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی جهاد تبیین انجام دهیم.
حسینی گفت: بمباران شبانه روزی دشمن در فضای مجازی باعث شده که عدهای از مردم دستاوردهای نظام اسلامی را نبینند یا بی خبر باشند در حالی که نقاط ضعفها و قوتهای نظام اسلامی باید کنار هم دیده شود.
وی با تاکید بر حضور افراد و خانوادههایشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اسفندماه، افزود: حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اسفندماه دشمن را مجبور به عقب نشینی میکند.
حسینی، عزت و اقتدار نظام اسلامی را از دستاورهای انقلاب دانست و عنوان کرد: قبل از انقلاب، آمریکاییها بر سرنوشت ما حاکم بودند اما امروز ملت ایران دارای عزت و استقلال است اگرچه ضعفها و مشکلاتی هم داریم اما باید دستاوردهای بزرگ انقلاب را تبیین و تبلیغ کنیم و در جلسات خانگی بین خانوادههای خودمان و در جامعه با صبر و حوصله مسائل را تبیین کنیم.
وی با بیان اینکه امروز با جبهه خطرناکتری از سوی دشمن نسبت به دوران دفاع مقدس مواجه هستیم، افزود: دشمن بدنبال جدا کردن مردم از نظام اسلامی و تهی کردن نظام است و غائله هایی مانند فتنه ۸۸ و فتنه سال گذشته در همین راستا بود.
امام جمعه دیر بیان داشت: روزی مردم با حضور در راهپیمایی ۹ دی از نظام اسلامی حمایت کردند و امروز هم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و پای صندوقهای رأی در اسفندماه نقشههای دشمنان را نقش بر آب میکنند.
وی با اشاره به جنگ غزه، ابراز کرد: بعد از گذشت ۴ ماه از عملیات طوفان الاقصی با وجود همه جنایات رژیم صهیونیستی، آمریکاییها و غربیها اما رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود نرسیده است و پیروزی نهایی از ِآن مقاومت است
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