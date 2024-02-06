به گزارش خبرنگار مهر، یونس دباغ صادقی پور شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز درخصوص طرح افزایش سن بازنشستگی گفت: این طرح به صورت اختیاری تاکنون مطرح بوده و یکی از راهکارهای غلبه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.

وی سپس گفت: تاکنون بخشنامه‌ای برای اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی صادر نشده است.

وی میزان مطالبات تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی را بالغ بر ۲,۲۰۰ میلیارد تومان دانست و افزود: امیدواریم ادارات و سازمان‌ها و صنایع برای پرداخت معوقات تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۵۷ که استان اردبیل از آذربایجان شرقی جدا نشده بود ۱۲ هزار کارگاه فعال وجود داشت، گفت: امسال تنها در آذربایجان شرقی ۵۸ هزار کارگاه فعال وجود دارد که از دستاوردهای ۴۵ ساله انقلاب اسلامی است.

دباغ صادقی پور با تاکید بر اینکه ۵۶ درصد جمعیت آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، ادامه داد: در سال ۱۳۵۷ کل بیمه شدگان اصلی استان ۹۰ هزار نفر بود که اکنون به ۷۸۰ هزار نفر رسیده‌است.

وی سپس افزود: حدود ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر از خدمات متنوع تأمین اجتماعی در استان بهره‌مند می‌شوند. تأمین اجتماعی در حال حاضر با ۲۸ شعبه، ۱۳ کارگزاری و ۶و احد اقماری در شهرستان‌های تابعه استان مشغول خدمت رسانی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی تعداد مستمری بگیران تأمین اجتماعی در استان را ۴۱۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۳.۸ درصد کارافتاده، ۲۸.۳ فوت شده و ۶۷.۹ درصد بازنشستگی است.