جسد دختر مفقود شده در سد قره قاچ پیدا شد

محمدنوید متقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز ۱۲ بهمن ماه طی تماس تلفنی از پاسگاه مهرگرد مبنی بر گم شدن دختر نوزده ساله تیم امداد و نجات به منطقه اعزام شد.
وی افزود: چهار تیم چهار نفره امداد و نجات به همراه یک دستگاه آمبولانس و خودرو نجات در منطقه حضور پیدا کرد و به صورت شبانه روزی منطقه اطراف سد قره قاچ را جستجو میکردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان عنوان کرد: تیمهای غواصی از شهرضا، اصفهان و شاهین شهر نیز به منطقه اعزام شدند.
وی در ادامه گفت: روز چهارم و با توجه به سرمای شدید هوا و عملیات سخت غواصی و جستجو در سد قرهقاچ، غواصان موفق شدند وی را در اعماق دریاچه سد قره قاچ پیدا و از آب بیرون بکشند.
«قره قاچ» روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سمیرم در استان اصفهان است، این منطقه کوهستانی و سردسیر با افزون بر ۹۰ هزار جمعیت و ۱۵۰ روستا و آبادی، در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان و ضلع شمالی ارتفاعات زاگرس مرکزی و دنا واقع شده است.
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