به گزارش خبرنگار مهر، واقف بهروزی صبح امروز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانکها و بیمهها برای اولین بار در دولت سیزدهم و از اواخر سال ۱۴۰۰ به منظور اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی شده و بیمه ایران در استان تشکیل شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل گروه پایش، تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفهای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه میباشد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به عملکرد گروه پایش تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی نظارت بر عملکرد بانکهای دولتی و دولتی خصوصی شده استان در شاخصهای مختلف همچون نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی، رصد ناترازی بانکها همچنین احصاء چالشهای موجود در سیستم بانکی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود از اقدامات صورت گرفته در گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانکهای استان آذربایجانشرقی میباشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی یادآور شد: بررسی روشهای جدید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ارائه بستههای آموزشی به صنایع استان و … از جمله اقدامات پژوهشی و آموزشی این گروه است.
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