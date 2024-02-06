گرمخانه همدان خارج از بافت مسکونی احداث شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نظری در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورای شهر همدان با تاکید بر این موضوع افزود: گرمخانه‌ها علاوه بر جنبه نگهداری معتادان و بی‌خانمان‌ها، در آراستگی ظاهر شهر نیز تأثیرگذار هستند، به همین منظور ضروری است در مکان‌های مناسبی احداث شوند.

وی با بیان اینکه شهرداری در سالهای اخیر در امر ساماندهی معتادان متجاهر و بی خانمانها در احداث گرمخانه اقدام خوبی انجام داده است، اضافه کرد: احداث گرمخانه امری ضروری است اما برای ساخت آن باید جانمایی مناسبی صورت پذیرد و در مناطقی که مسکونی نیستند اما امکانات حمل و نقلی در آنها وجود دارد، احداث شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به نارضایتی شهروندان از احداث گرمخانه در محل زندگی آنها، گفت: شهرداری باید گرمخانه را به خارج از شهر منتقل کند و حتی با برنامه‌ریزی دقیق، مهارت آموزی‌هایی برای این افراد درنظر گرفته شود تا با ایجاد اشتغال برای آنها، این امکان فراهم شود که مجدداً به زندگی عادی خود بازگردند.

نظری افزود: اگرچه وجود افراد بی‌خانمان یا کارتن خواب در سطح شهرهای کشور مشکل‌آفرین است اما این معضل باید با برنامه ریزی مناسب و مدون ریشه‌ای حل شود که با این حال وجود گرمخانه‌ها می‌تواند حداقل مقداری از آلام این بی‌پناهان بکاهد.

وی تاکید کرد: در احداث گرمخانه باید تمامی جوانب را در نظر گرفت و ساخت آن در بافت مسکونی شهر تبعات اجتماعی را به دنبال دارد که این مهم باید مدنظر باشد.