به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر صبح سه‌شنبه در اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان بوشهر اظهار کرد: جشنواره ابوذر همه ساله در دو سطح استانی و ملی برگزار می‌شود.

محسن رضایی نژاد افزود: کمک به توسعه ظرفیت رسانه‌های کشور، شناسایی استعدادها، تجلیل از اصحاب رسانه که در تولیدات انقلاب اسلامی نقش آفرینی می‌کنند و تجلیل از تولیدات محتوایی که در رابطه با پیشرفت‌های کشور است از جمله اهداف این جشنواره است.

رضایی نژاد با بیان اینکه کشور در یک شرایط حساس قرار دارد، گفت: امروز دشمن با ابزارهای رسانه‌ای خود به دنبال آن است تا مشارکت مردم در انتخابات را کمرنگ کند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی از مدت‌ها با ایجاد جنگ ادراکی به دنبال مدیریت ذهن جوانان ما می‌باشند تا این قشر در زمینشان بازی کنند.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ها در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات رسالت سنگینی دارند، عنوان کرد: اصحاب رسانه برای ترویج شرکت در پای صندوق‌های رأی نقش مهمی دارند.