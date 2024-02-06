دانشگاه و صنعت باید در کنار همدیگر و مکمل هم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل صبح سهشنبه در مراسم افتتاح کارخانه ساروج لیان خلیج فارس اظهار کرد: از سرمایه گذاران این طرح که زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم کردند تقدیر میشود.
وی افزود: کشوری که مواد خام صادر میکند رتبه پایین اقتصادی دارد، اگر ما نتوانیم منابع انسانی شکوفا کنیم در واقع خام فروشی کردیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: این کارخانه به جای صادرات سنگ آهک، خود آهک را صادر میکند که جای تقدیر دارد.
وی بیان کرد: دانشگاه و صنعت باید مکمل هم قرار بگیرند تا زمینه افزایش صادرات محصولات فراهم کنند.
زلفی گل بیان کرد: قطعاً با انجام کارهای علمی و تحقیقاتی درآمدهای شرکتها نیز افزایش مییابد.
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