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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

دانشگاه و صنعت باید در کنار همدیگر و مکمل هم باشند

دانشگاه و صنعت باید در کنار همدیگر و مکمل هم باشند

بوشهر- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه و صنعت باید در کنار همدیگر و مکمل هم قرار بگیرند تا شاهد افزایش درآمدها باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح کارخانه ساروج لیان خلیج فارس اظهار کرد: از سرمایه گذاران این طرح که زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم کردند تقدیر می‌شود.

وی افزود: کشوری که مواد خام صادر می‌کند رتبه پایین اقتصادی دارد، اگر ما نتوانیم منابع انسانی شکوفا کنیم در واقع خام فروشی کردیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: این کارخانه به جای صادرات سنگ آهک، خود آهک را صادر می‌کند که جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: دانشگاه و صنعت باید مکمل هم قرار بگیرند تا زمینه افزایش صادرات محصولات فراهم کنند.

زلفی گل بیان کرد: قطعاً با انجام کارهای علمی و تحقیقاتی درآمدهای شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6016347

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