به گزارش خبرنگار مهر، سیپان کاشیچیان صبح سه شنبه در دیدار با استاندار اصفهان به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: دهه فجر برای ما ارزش و افتخار خاصی دارد.

وی ادامه داد: مشعل و پرچمی که توسط امام خمینی (ره) برافراشته شد و توسط مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرد وظایفی را برای ما ایجاد می‌کند تا برای عزت این پرچم و منش تلاش کنیم.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران بیان کرد: این پرچم زمانی برافراشته شد که تمام دنیا به سمت سکولار شدن و جدایی دین از سیاست حرکت می‌کردند و تلاش داشتند تا دین را از زندگی مردم طرد کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط پیروزی انقلاب اسلامی مسیر جدیدی را در ایران و دنیا باز و انقلاب اسلامی از درون مردم را متحول کرد.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران متذکر شد: بواسطه انقلاب اسلامی مرزهای کشور مستحکم‌تر شد و مردم توانستند از حقوق خود به معنای واقعی بهره‌مند شوند، اکنون چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و همه ما مدیون این انقلاب هستیم.

وی ادامه داد: امروز ثمره این انقلاب را میچشیم و شاکر دستاوردها هستیم، از طرفی علاوه بر سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به شخصه برای حضور پرشور در انتخابات اسفندماه آماده می‌شویم و جوامع خود را نیز برای این حضور مهم آماده و تشویق می‌کنیم.