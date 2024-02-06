به گزارش خبرنگار مهر، پروژه انجام آزمایش ایستایی آب و تعمیرات فوری خط لوله ۲۰ اینچ انتقال نفت لبسفید - قلعهنار در محدوده شیرخانه جانه تا واحد مارون ۶ (پروژه شماره ۰۰۲۱۲) که وظیفه انتقال نفت تولیدی واحدهای بهرهبرداری لبسفید و قلعهنار را به تأسیسات پاییندست برای صادرات بهعهده دارد پیش از ظهر امروز سهشنبه با حضور جواد اوجی، وزیر نفت به بهرهبرداری رسید.
این خط لوله بهدلیل قدمت و فرسودگی بیش از حد و خوردگیهای متعدد داخلی و خارجی با توجه به عبور از زمینهای کشاورزی روستاها و تقاطع با اتوبان اهواز - اندیمشک دارای ریسک بهرهبرداری بالایی بود، از این رو بهمدت سه سال از سرویس عملیاتی خارج بوده است و بهمنظور امکان بهرهبرداری دوباره از این خط لوله پروژه یادشده طراحی و اجرا شد.
این پروژه بهمدت ۱۳.۵ ماه و با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال انجام و تاکنون ۶۵۰ میلیارد ریال از این اعتبار هزینه شده است. حدود ۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله با فشار حدود ۴۰۰ پام تحت آزمایش ایستایی با آب قرار گرفت که بهدلیل نشتی حین آزمایش ایستایی اقدامهایی همچون جوشکاری ۱۱ غلاف فلزی روی خط لوله، تعویض ۳۷۲ متر از خط لوله، ۲۱۰ هزار مترمکعب خاکبرداری از روی خط لوله و مدفون کردن دوباره آن و تعویض ۲ هزار متر از پوشش خط لوله انجام شده است.
نظر شما