حزب الله پادگان رامیم را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که یک مرکز نظامی دیگر صهیونیستها را هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۱:۲۰ امروز سه شنبه ۶ فوریه ۲۰۲۴ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حومه پادگان رامیم با موشک هدف قرار داده و ضربات مهلکی به آن وارد کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری پیش از این اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت مقاوم فلسطین و مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی امروز سه شنبه ششم فوریه ۲۰۲۴، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حومه مرکز جل العلام با موشک فلق ۱ هدف قرار دادند.

همچنین حزب الله یک موشک به سمت مرگلیوت شلیک کرد و دو نظامی صهیونیست بر اثر آن زخمی شدند.

گفتنی است که حزب الله لبنان از زمان شروع جنگ غزه حمله هایی به مواضع نظامیان صهیونیست انجام داده است.