به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجریده کویت، عاموس هوکشتاین فرستاده آمریکا در لبنان قبل از عزیمت به سرزمینهای اشغالی برای دیدار با سران رژیم صهیونیستی با هیئتی از پارلمان لبنان به ریاست «الیاس ابوصعب» معاون رئیس پارلمان دیدار کرده و مذاکراتی با او در خصوص این طرح داشته است.
ابو صعب در این دیدار تاکید کرده که نه لبنان و نه حزبالله هیچ کدام به دنبال جنگ نیستند، اما تنها چیزی که میتواند آرامش را به جنوب لبنان بازگرداند، آتش بس در نوار غزه و ایجاد امنیت و ثبات برای بازگشت ساکنان غزه به منازل خودشان است.
بر اساس اعلام منابع مطلع، فضای موجود در حزبالله لبنان نیز برای پاسخ به طرح آمریکاییها بسیار واضح است و پیام اصلی آن این است که حزب الله به دنبال افزایش تنش نیست و نمیخواهد وارد جنگ گسترده شود، اما تا زمانی که جنگ در غزه ادامه پیدا کند، هیچ فرصتی برای توقف عملیات حزبالله وجود ندارد.
دولت آمریکا که طی روزهای الویه جنگ غزه در دور اول فشارهای خود بر حزبالله برای مانعت از ورود این حزب به عرصه جنگ غزه با شکست مواجه شد، اخیرا بار دیگر با استفاده از ابزارهای دیپبلماتیک به دنبال توقف حملات حزبالله لبنان ضد رژیم صهیونیستی بر آمده است. در همین راستا عاموس هوکشتاین فرستاده یهودی آمریکا در لبنان و مشاور ارشد جوبایدن رئیس جمهور این کشور طرحی را تهیه کرده و به دنبال تحمیل آن به مقامات لبنان است، بر اساس این طرح در ابتدا باید حزبالله عملیات خود ضد رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و ساکنان مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی به منازل خود برگردند.
در این مرحله همچنین ارتش لبنان و نیروهای بینالمللی یونیفل در جنوب لبنان و در طول مناطق مرزی مستقر خواهند شد.
این رسانهها مدعی هستند که در مرحله دوم این طرح، مذاکرات برای تعیین مرزهای زمینی از جمله اختلافات موسوم به نقطه ۱۳ آغاز میشود.
رسانههای اسراییلی ابراز امیدواری کردهاند که آمریکا و کشورهای غربی بتوانند با «هویجهای اقتصادی» دولت لبنان را مجبور به پذیرش این طرح کنند و فشارها بر حزبالله برای توقف عملیات ضد صهیونیستی را افزایش دهند.
نظر شما