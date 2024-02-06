به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: بنیاد مسکن در بخش فنی در سه حوزه عمران روستایی، بازسازی و مسکن روستای و مسکن شهری فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مطالعه طرح هادی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان به طور ۱۰۰ درصد محقق شده است، ابراز کرد: علاوه بر این برای ۶۸ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز مطالعه طرح هادی انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه امسال بازنگری طرح هادی ۱۶۸ روستا در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تا کنون طرح هادی ۳۸۴ روستا مورد بازنگری قرار گرفته است و این کار به توسعه مناسب روستا و جلوگیری از بروز مشکلات کمک می‌کند.

وی آسفالت معابر روستایی و تأمین قیر رایگان را از دیگر فعالیت‌های این نهاد خواند و گفت: در سال گذشته ۶۷۵ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی در ۶۷ روستا انجام شد.

خواجه‌ای با اشاره به اینکه ۸۳.۷ درصد واحدهای روستایی سنددار شدند، عنوان کرد: حدود ۱۵ درصد از واحدهای فاقد سند مربوط به زمین‌های اوقافی است و تلاش داریم مسائل مربوط به حوزه را حل کنیم تا باقی املاک و اراضی هم صاحب سند شوند.

وی با بیان اینکه طرح منظومه روستایی پروژه‌ای از است که می‌تواند با بهبود بخشیدن به اقتصاد و معیشت روستا به مهاجرت معکوس کمک کند، خاطرنشان کرد: زنجان تنها استانی است که در همه بخش‌ها مطالعه طرح منظومه روستایی را انجام داده است و هشت استان از این طرح الگوبرداری کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: این طرح برای طارم و خدابنده به اجرا درآمده و ۴۷۶ پروژه در روستاهای طارم در حال انجام است که بیش از ۵۰ درصد آن انجام شده است.

وی به بیان اینکه امسال با همه تلاش و حمایت‌های استان زنجان ۱۱ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات در اختیار زنجان قرار گرفته است، یادآور شد: این تسهیلات به ازای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد است و مدت بازپرداخت آن ۲۰ ساله با دوره مشارکت سه ساله تعیین شده است.

خواجه‌ای تعداد تسهیلات مقاوم‌سازی تخصیص یافته در سال‌جاری را بیش از ۱۰ هزار فقره برشمرد و گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۴۷ فقره به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند تا بتوانیم میزان واحدهای مقاوم روستایی را از ۵۸ درصد به ۶۸ درصد برسانیم.