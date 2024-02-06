به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی سرپرست دانشگاه امیرکبیر امروز در جمع خبرنگاران گفت: یک فراخوان در سراسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با محوریت انجمن های علمی دانشگاه منتشر شد که طی آن در مرحله اول طرح های مختلف پژوهشی جمع آوری و ارزیابی های اولیه و بعدی از نظر کاربرد صنعتی انجام و از میان ۵۲ طرح ۱۶ طرح انتخاب شد.