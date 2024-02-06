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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

سرپرست دانشگاه امیرکبیر خبرداد؛

حمایت خیرین از طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه امیرکبیر

حمایت خیرین از طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه امیرکبیر

سرپرست دانشگاه امیرکبیر گفت: برنامه ای در دو سال گذشته تدوین شد که براساس آن با کمک خیرین زمینه ای برای پشتیبانی از طرح های پژوهشی کاربردی فراهم شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی سرپرست دانشگاه امیرکبیر امروز در جمع خبرنگاران گفت: یک فراخوان در سراسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با محوریت انجمن های علمی دانشگاه منتشر شد که طی آن در مرحله اول طرح های مختلف پژوهشی جمع آوری و ارزیابی های اولیه و بعدی از نظر کاربرد صنعتی انجام و از میان ۵۲ طرح ۱۶ طرح انتخاب شد.

کد مطلب 6016529

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