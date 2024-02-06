دشمنان در تلاش هستند تا دستاوردهای نظام را محو کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر سه شنبه در جمع هادیان سیاسی سپاه و بسیج اسلامی اظهار کرد: گام‌های طی شده برای پیروی انقلاب اسلامی را فراموش نکنیم کجا بودیم و به کجا رسیدیم، زمانی که شاه مملکت دست نشانده بیگانگان بود، عزت ملت ایران پایمال شده بود.

وی بیان کرد: آمریکایی‌ها از مصونیت قضایی برخوردار بودند، با یک اشاره انگلیس بحرین از ایران جدا شد ولی اما امام امت، انقلابی از صنف انقلاب اولیا الهی به وجود آورد. در ملت ما با نفس مسیحایی خود، بندگی خدا و روح استقلال طلبی و آزادیخواهی دمید.

امام جمعه ایلام بیان کرد: در حالی که جهان تحت سیطره دو بلوک شرق و غرب بود و یک سوی آن پیمان ورشو و سوی دیگر پیمان ناتو، انقلابی به نام دین به وجود آمد که جهانیان را متحیر ساخت و امروز ایران اسلامی در کانون توجه روزافزون دوستان در اقصی نقاط جهان است.

حجت الاسلام کریمی تبار بیان کرد: آثار این تحول معنوی و اخلاقی را امروز در مساجد و نمازهای جمعه و جماعات و اعتکاف مشاهده می‌کنیم، همانطوری که در جنگ آثار تحولی آن را در جامعه اعم از پیر و جوان با ایثار و از خودگذشتگی دیدیم.

وی بیان کرد: شعارهای که امام راحل در این انقلاب آورد همچون؛ اخلاق، استقلال، معنویت، خدا پرستی، کمک به دیگران، عدالت خواهی همان شعار پیامبران الهی است و چون شعارهای انقلاب اسلامی است این انقلاب هم جاودانه است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: آثار معنویت و ایثار ملت ایران و انقلاب اسلامی را امروز در مقاومت مردم غزه و یمن می‌بینیم و پیروزی خون بر شمشیر را، معنویت انقلاب اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام دو قطبی جهان را بر هم زد. امروز در دنیا فریاد حمایت از مظلومان به تاسی از انقلاب اسلامی بلند است و دنیا مرعوب رسانه‌های صهیونیستی نشده است.

وی افزود: امروز دشمنان در تلاش هستند تا دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را محو کنند، گسست نسلی ایجاد کنند، توقعات را بالا ببرند روحیه شکر را به ناشکر ی تبدیل کنند باید مراقب باشیم.

ی گفت: ما امروز با یک جنگ شناختی، ترکیبی و جنگ اقتصادی مواجه هستیم که مردم پای صندوق‌های رای نروند، رسالت همه بخصوص خواص سنگین است.