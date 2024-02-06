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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۴

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی اصفهان:

تندباد پدیده غالب اصفهان است/ احتمال بارش برف در مناطق غربی

تندباد پدیده غالب اصفهان است/ احتمال بارش برف در مناطق غربی

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: وزش باد شدید و وقوع تندباد لحظه‌ای گاهی همراه با گردوخاک پدیده غالب اصفهان به ویژه نیمه شمالی این استان است.

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موج ضعیفی امروز از فراز استان می‌گذرد که به سبب آن آسمان بیشتر مناطق اصفهان قسمتی ابری و در غربی‌ترین نقاط استان بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه وزش باد به نسبت شدید تا شدید و وقوع تندباد لحظه‌ای پدیده غالب اصفهان به ویژه نیمه شمالی استان است، ادامه داد: تندباد در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: از فردا چهارشنبه تا پایان هفته وضعیت جوی در استان به‌صورت صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

آقایی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس زیر صفر و مهاباد با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کد مطلب 6016561

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