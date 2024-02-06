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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز خبر داد؛

توقیف خودروی بیش از ۱۷۰۰ راننده متخلف و مزاحم در البرز

توقیف خودروی بیش از ۱۷۰۰ راننده متخلف و مزاحم در البرز

کرج- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز گفت: خودروهای یک هزار و ۷۷۶ راننده متخلف و مزاحم عمومی در سال جاری به پارکینگ منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور گفت: خودروهای یک هزار و ۷۷۶ راننده متخلف و مزاحم عمومی در سال جاری به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: این خودروها در اجرای طرح تشدید برخورد با رانندگان متخلفی که اقدام به دور دور شبانه و ایجاد آلودگی صوتی در معابر می‌کردند، توقیف شدند.

به گفته سرهنگ رحمتی پور، طرح ارتقای انضباط اجتماعی به درخواست مکرر شهروندان در مناطق مختلف شهری به ویژه عظیمیه و مهرشهر کرج به اجرا درآمده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در البرز اعمال قانون شده‌اند.

سرهنگ رحمتی پور عنوان کرد: آرامش و آسایش مردم اولویت اصلی پلیس است و طرح‌های مقابله با رانندگان مزاحم به صورت مستمر در سطح معابر شهری اجرا خواهد شد.

وی متذکر شد: دور دور کردن، سلب آسایش عمومی و ایجاد آلودگی صوتی اگزوز یا سامانه‌های صوتی وسایل نقلیه جزو مواردی است که پلیس با آنها برخورد خواهد کرد.

سرهنگ رحمتی گور به رانندگانی که با ارتکاب تخلفات رانندگی موجب سلب آسایش شهروندان می‌شوند هشدار داد و گفت: افزون بر اعمال قانون و درج در سوابق فرد و وسیله نقلیه، خودرو برابر هماهنگی با مقام قضائی به مدت طولانی توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز یادآورشد: طرح برخورد با چنین تخلفاتی تا حصول اهداف پیش بینی شده پلیس که ایجاد نظم ترافیکی و حفظ آرامش مردم است، ادامه دارد.

کد مطلب 6016601

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