شهدا در تمامی ادیان بزرگ و محترم هستند/ادای احترام به شهدای مسیحی

به گزارش خبرنگار مهر، کشیش داریاووش عزیزیان ظهر سه شنبه در آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای مسیحی شهرستان ارومیه با درود به روح بلند شهیدان اظهارکرد: شهدا ارزشمندترین داده خدا هستند، آنان جان خود را در طبق اخلاص نهاده و به خاطر پاسداری از ناموس و وطن از جان خود گذشتند.

وی ادامه داد: شهدا زمانی که ما در خانه و کاشانه خود به راحتی نشسته بودیم و زندگی می‌کردیم، از جان خود گذشتند و راهی میدان‌های جنگ شدند.

کشیش کلیسای شرق آشور گفت: شهدا آرزو و آرمان خود را در چهره امام راحل دیدند و با تاسی از امام خمینی (ره) به جبهه‌ها رفتند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: شهدا چشم و چراغ ملت هستند؛ آنان اصلی ترین سرمایه خود را در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم وطن کردند.

عبدالله مددی ادامه داد: نام و یاد شهدا همواره بر بلندای تاریخ خواهد درخشید؛ این مقامی که شهدا برای خود کسب کردند به کسی داده نشده است، پدرو مادر و خانواده شهدا در اجر شهدا سهیم هستند.

وی تاکید کرد: شهدا وحدت و یکپارچگی را به وجود آورند و علاوه بر این آنها اهل شفاعت هستند و هر شهید ۷۰ نفر را شفاعت می‌کند از این رو دیدار با خانواده شهدا از ارج و قرب خاصی برخوردار است.

شهید ساکو مجنونیانس در بمباران هوایی ارومیه و در سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید؛ شهیدان هایراپط مقردیجیان در بمباران هوایی ارومیه سال ۱۳۶۵ و ژوزف هرمز نازلو سال ۶۸ در منطقه اهواز به شهادت رسید.

آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای مسیحی شهرستان ارومیه روز سه شنبه همزمان با ششمین روز از ایام الله دهه فجر با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی، کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه، رئیس انجمن آشوریان و همچنین جمعی از خانواده‌های شهدای آشوری و ارمنی در مزار شهدای روستای ریحان آباد ارومیه برگزار شد.

حاضران با اهدای شاخه گل به روح بلند شهیدان ساکو مجنونیانس، هایراپط مقردیجیان و ژوزف هرمز نازلو ادای احترام کردند.