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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

رییس پلیس فتای البرز خبر داد؛

دستبند پلیس بر دستان موزفروشان کلاهبردار

دستبند پلیس بر دستان موزفروشان کلاهبردار

کرج- رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اسکیمری خبر داد و گفت: متهمان در قالب فروشندگان دوره گرد اطلاعات کارت بانکی شهروندان را کپی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان گفت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده برداشت غیرمجاز به صورت حضوری از حساب شهروندان به پلیس فتای استان البرز، بررسی موضوع به صورت جدی در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی و محرز شدن برداشت اسکیمری از حساب شاکیان پرونده، مأموران با انجام اقدامات پلیسی متوجه شدند همه مالباختگان از یک دستفروش دوره گرد در مناطق شهرهای نظرآباد و تهران موز خریداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت سه نفر از عاملان این کلاهبرداری‌ها شناسایی و همه آنها در یک عملیات غافلگیرانه در شهر تهران دستگیر شدند. متهمان تاکنون به کپی برداری از کارت بانکی یک هزار و ۲۵۰ نفر از شهروندان اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ جلیلیان ارزش کلاهبرداری انجام شده توسط این باند را حدود ۲۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان بیش از ۵۰۰ کارت بانکی کپی برداری شده کشف و تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و تلاش پلیس برای شناسایی سایر مالباختگان این پرونده ادامه دارد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان حین خرید از فروشندگان دوره گرد حتماً رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند و موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6016623

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