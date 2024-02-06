روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی ظهر امروز سه شنبه در حاشیه آئین بهره برداری از پروژه‌های افزایش تولید و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت که در قلعه نار اندیمشک برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شاکرم که امروز توفیق پیدا کردم در استان خوزستان هشت پروژه بزرگ را به بهره برداری برسانیم که روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید نفت کشور اضافه می‌کند، همچنین ۲۸ میلیون مترمکعب از پارس جنوبی را در پروژه‌ها قرار دادیم.

وزیر نفت بیان کرد: پروژه‌های به بهره برداری رسیده بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار دارای ارزش هستند که سالانه قریب به پنج میلیارد دلار عایدی برای کشور دارند؛ همچنین با راه اندازی این پروژه‌ها اشتغالزایی خوبی به ویژه در شمال خوزستان صورت می‌گیرد.

وی گفت: امروز به اتفاق استاندار خوزستان از پتروشیمی ابن سینا اندیمشک بازدید داشتیم. این پتروشیمی حدود ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بود که به همت پتروشیمی خلیج فارس جان تازه‌ای گرفت و امید است در کمتر از ۳۶ ماه به بهره برداری برسد.

وزیر نفت ادامه داد: قطعاً پروژه‌هایی که امروز در استان خوزستان راه اندازی شده درآمد خوب، اشتغالزایی و در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی را به همراه خواهد داشت.

اوجی گفت: در سفر اول رئیس جمهور به خوزستان به میزان هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان تعریف شد، همچنین در سفر دوم به همین میزان اعتبار برای استان تعریف شد و شاید خوزستان تنها استانی باشد که وزارت نفت در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی قریب به ۱۷ همت پروژه تقبل کرده باشد؛ این مبلغ برای یک هزار و ۳۸۷ پروژه است که تا به امروز حدود ۳۸۰ پروژه به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده که از جمله آن بخشی از حل مشکل پروژه آب و فاضلاب خوزستان است.

وی افزود: با توجه به اینکه خوزستان یک استان نفت‌خیز و گاز خیز است که حدود ۶۰ درصد نفت کشور و بیش از ۱۱ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند؛ لذا وزارت نفت وظیفه دارد تا اقداماتی را در این زمینه انجام دهد تا مردم هم بهره‌ای برده باشند.

وزیر نفت با بیان اینکه در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی اقدامی صورت نگرفته است، اظهار کرد: پروژه‌های عام‌المنفعه آب و فاضلاب، برق رسانی، جاده، مسائل بیمارستانی، آموزشی و ورزشی در سراسر خوزستان از جمله این پروژه‌ها است که تعدادی امروز در شمال استان به بهره برداری رسید.

اوجی بیان کرد: در دولت سیزدهم در خصوص زنجیره پتروشیمی وزارت نفت تصمیم گرفته که بخش زنجیره تکمیلی را اولویت قرار دهد. در بازدیدی که امروز به همراه استاندار خوزستان از پروژه‌ها داشتیم، ایل اکساید اندیمشک در بخش زنجیره تکمیلی به زودی بخش پایین دستی را شروع خواهد کرد، همچنین در پروژه‌هایی که در ماهشهر است صنایع پایین دستی پتروشیمی را تعریف کرده‌اند.

وی در خصوص جمع‌آوری گازهای مشعل عنوان کرد: تمامی گازهای غرب کارون جمع‌آوری شده است. در شرق کارون که شهرهای اهواز، امیدیه، آغاجاری، گچساران و… را شامل می‌شود، این طرح تا به امروز حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

وزیر نفت بیان کرد: در دولت سیزدهم حدود ۱۱.۵ میلیون متر مکعب جمع‌آوری گازهای مشعل صورت گرفته که تا پایان سال به ۱۷ میلیون متر مکعب خواهد رسید. وزارت نفت و مناطق نفت‌خیز جنوب نیز قول داده‌اند که تا پایان دولت، شاهد جمع‌آوری همه گازهای میادین شرق خواهیم بود تا مردم اهواز و این منطقه که آلودگی هوا سال‌ها آنها را آزرده می‌کرد دیگر مشکل نداشته باشند؛ این گازها سمی ولی غنی هستند که در مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان خوراک تبدیل به ارزش افزوده می‌شوند.