شناسایی ۲۹۰ هزار هکتار زمین در خوزستان برای زراعت چوب

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسویان پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم آغاز کاشت ۶ میلیون اصله نهال اکالیپتوس در پنج هزار هکتار از زمین‌های شرکت نیشکر هفت تپه شوش، شرکت نیشکر هفت‌تپه را یکی از پیشگامان طرح زراعت چوب در خوزستان و کشور عنوان کرد و افزود: کاشت پنج هزار هکتاری نهال اکالیپتوس در این شرکت نقشی اساسی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی این منطقه دارد که اهتمام مدیران شرکت برای اجرای این طرح بزرگ قابل ستایش است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اضافه کرد: حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون اصله نهال در قالب طرح زارعت چوب در شوش کشت می‌شود که بخشی از این عرصه متعلق به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و قسمتی متعلق به اراضی ملی است.

موسویان با بیان اینکه ۲۹۰ هزار هکتار زمین برای زراعت چوب در خوزستان شناسایی شده است، می‌گوید: کاشت ۳۲۰ میلیون اصله نهال در مدت چهار سال در خوزستان برنامه‌ریزی شده است که در این رابطه سالانه ۷۲ هزار و ۵۰۰ هزار هکتار نهال کاری در این استان انجام می‌شود.

وی به نقش کاشت ۳۲۰ میلیون اصله نهال در خوزستان در تثبیت کانون‌های ریزگرد و کاهش گرد و غبار و همچنین خنک شدن هوای استان اشاره کرد و افزود: ضمن اینکه کاشت این تعداد نهال موجب ایجاد هزاران فرصت جدید شغلی در خوزستان خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان بر ضرورت تکمیل زنجیره‌های ارزش و صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی زراعت چوب در استان تاکید کرد و گفت: کارخانه‌های تولید چوب، کاغذ، ام دی اف، اسانس و کمپوست و کارخانه‌های عسل و فرآورده‌های جانبی متعاقب این طرح در شوش ساخته و موجب تحول در ایجاد اشتغال در منطقه می‌شود.